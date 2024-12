Maroc: L'École ARTs et Métiers campus de Rabat tient son 5ème Conseil d'administration

Rabat — Le 5ème Conseil d'administration de l'École Arts et Métiers campus de Rabat s'est tenu, lundi, sous la présidence du ministre de l'Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour.

Cette réunion, qui s'est déroulée en présence notamment du Directeur Général d'Arts et Métiers ParisTech, Laurent Champaney, et du Secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Mohamed Khalfaoui, et des membres du conseil, a constitué une occasion de dresser le bilan des réalisations positives, en particulier en matière d'admission des étudiants, ainsi que d'élargissement de l'encadrement et du corps des enseignants-chercheurs, tout en définissant les perspectives pour l'année 2025.

Dans une déclaration à la presse à cette occasion, le directeur de la formation dans les métiers de l'industrie, du commerce et de l'économie numérique et dans le domaine de l'entrepreneuriat au ministère de l'Industrie et du Commerce, Rachid El Bouazzaoui, a relevé que l'école a pour ambition de former une nouvelle génération de talents, à la fois bachelors et ingénieurs, capables d'accompagner l'évolution de l'industrie marocaine, tout en mettant l'accent sur les technologies propres, numériques et de production, répondant aux exigences des composantes industrielles de demain.

En parallèle, l'école aspire à devenir un hub de recherche de premier plan, en ciblant des thématiques clés comme l'énergie, l'eau, la mobilité et l'intelligence artificielle, a-t-il fait savoir, notant que ces domaines, au cœur des préoccupations actuelles, constituent des enjeux structurants pour l'économie nationale et son industrie future.

Pour sa part, le directeur d'Arts et Métiers campus de Rabat, Mehdi Sebti, a souligné que l'école s'inscrit pleinement dans l'élan industriel remarquable que connaît le Maroc et ambitionne de devenir un hub de référence en matière d'enseignement supérieur, d'innovation et de recherche, pour accompagner l'essor que connait le Royaume.

Par ailleurs, M. Mezzour a effectué une visite des locaux de l'école pour s'enquérir de la pédagogie innovante et des dispositifs techniques de pointe mis en place pour assurer une formation de haut niveau en ligne avec l'évolution des besoins de l'industrie nationale et avec les nouvelles tendances et exigences de l'industrie au niveau international.

En outre, le ministre a eu des échanges multiples avec les étudiants de l'école lors desquels il a rappelé à ces derniers que le Maroc table grandement sur ses talents qui sont le fer de lance pour l'édification d'une économie nationale performante et prospère.

Fruit d'un partenariat entre le ministère de l'Industrie et du Commerce et Arts et Métiers en France, l'école est née de la volonté d'accompagner la montée en puissance des entreprises au Maroc à travers la formation d'ingénieurs et des cadres d'excellence au service des besoins industriels nationaux et continentaux et par le développement d'actions de recherche et d'innovation. L'objectif étant de faire de l'école un fleuron de l'enseignement supérieur au Maroc et un véritable hub technologique pour l'Afrique.

L'établissement, ouvert en septembre 2023, offre aux étudiants la possibilité de suivre soit le diplôme d'ingénieur, le Programme Grande École Arts et Métiers, soit le Bachelor des technologies pour l'industrie du futur délivré par Arts et Métiers en même temps que la licence professionnelle.

Après l'accréditation des programmes de formation ainsi que l'intégration des premières promotions d'étudiants ingénieurs et Licence/bachelors, en 2023, la rentrée universitaire 2024 a été marquée par l'ouverture du bâtiment dédié d'une superficie de 12.000 m² au sein de l'UM6P à Technopolis Salé, l'élargissement des effectifs d'encadrement et d'enseignants-chercheurs, l'obtention d'Arts et Métiers ParisTech de l'avis favorable de la Commission des Titres d'Ingénieurs (CTI) pour la délivrance du diplôme d'ingénieur PGE à Arts et Métiers campus de Rabat, ainsi que la reconnaissance par l'Etat marocain.

Deux nouvelles promotions, d'étudiants ingénieurs et de Licence/Bachelor des technologies pour l'industrie du futur, ont débuté en septembre leur formation.

Les perspectives pour 2025 incluent l'élargissement des effectifs pour atteindre les 190 étudiants, le développement des plateformes technologiques de pointe notamment l'Evolutive Learning Factory et l'intensification des partenariats avec les acteurs industriels, positionnant l'École comme un acteur clé de la Recherche & Innovation et de l'industrie.