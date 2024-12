Maroc: La MAP tient son 39ème Conseil d'administration

Rabat — L'Agence Maghreb Arabe Presse (MAP) a tenu, lundi à Rabat, son 39ème Conseil d'administration sous la présidence du ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, M. Mohamed Mehdi Bensaid.

Lors de ce conseil, qui s'est tenu avec la participation du Directeur général de la MAP, M. Fouad Arif, et des membres du Conseil, il a été notamment procédé à l'approbation du budget et du plan d'action de l'Agence au titre de l'exercice 2025 ainsi que des rapports moral et financier au titre de l'année 2023.

Intervenant à cette occasion, M. Bensaid a souligné que la réunion du Conseil d'administration de la MAP est une occasion pour examiner les différents défis auxquels fait face l'Agence, qui célèbre cette année son 65è anniversaire, notant que l'Agence a su, depuis sa création, accompagner les étapes majeures de l'Histoire contemporaine du Maroc, en œuvrant au développement de la scène médiatique nationale et à la consolidation de la diversité et de la pluralité.

L'Agence demeure toujours un pilier essentiel pour la consolidation de la souveraineté médiatique du Royaume et un acteur stratégique majeur dans la diplomatie médiatique nationale, a-t-il ajouté, notant que la MAP, un établissement médiatique national stratégique, joue un rôle fondamental dans la défense des valeurs sacrées et des intérêts supérieurs du pays et la promotion des avancées réalisées par le Maroc dans les différents domaines, sous le leadership éclairé de SM le Roi Mohammed VI.

Face aux mutations profondes que connait la scène médiatique aux niveaux régional, continental et international, a dit le ministre, la MAP a réussi, sous sa nouvelle gouvernance et avec l'appui de l'ensemble de son personnel, à relever les défis stratégiques pour s'ériger en une institution moderne en mesure de s'adapter aux profondes mutations que vit le secteur.

A cet égard, M. Bensaid a salué les efforts inlassables déployés par l'Agence pour renforcer son rôle en tant que pourvoyeur d'informations, tout en prospectant des horizons renouvelés tels que l'intégration des nouvelles technologies de télécommunication et le renforcement des réseaux des correspondants internationaux, réaffirmant l'engagement constant de son département à accompagner et à soutenir la MAP dans ses missions stratégiques.

Pour sa part, M. Arif a indiqué que dans l'objectif de consolider le rôle de l'Agence Maghreb Arabe Presse, fidèle à sa vocation de grossiste de l'information à l'échelle nationale et celle de dépositaire, aux côtés des autres médias du service public, de la souveraineté médiatique nationale, des objectifs et un plan d'action clairs ont été définis.

A ce propos, il a cité la refonte des services de l'Agence, la consolidation de son rôle de grossiste de l'information, la refonte du maillage international des bureaux pour répondre aux orientations stratégiques du Royaume, la transformation audiovisuelle, le renforcement du capital humain et la transformation digitale.

Forte de ce bilan, la direction générale de la MAP a mené un processus de consultation, afin d'élaborer une stratégie qui viendra décliner cette vision de manière plus complète et ce, autour de quatre axes majeurs, à savoir des "Contenus impactants et Leadership International", un "Capital Humain Dynamique et Croissance Commerciale", une "Révolution Numérique" et une "Gouvernance Agile et Excellence Stratégique", a fait remarquer M. Arif.

De son côté, le secrétaire général de la MAP, M. Karim Hosni, a présenté le rapport financier 2023, le budget et le plan d'action au titre de l'exercice 2025, tout en présentant des statistiques exhaustives sur la production de l'Agence (dépêches, MAP TV-MAP audio, Photographie et Infographie).

Il a, par ailleurs, rappelé que la MAP a conclu des accords de coopération avec sept agences de presse africaines et européennes, la Direction des Archives Royales et deux instituts (Ecole supérieure Roi Fahd de traduction et l'ISIC) ainsi qu'avec l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif.