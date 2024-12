Soudan: Un accord de partenariat entre la Radio et la TV et la Société soudanaise des ressources minérales dans l'état du Nord

Dongola — Le gouverneur de l'État du Nord, M. Abdeen Awadallah, et le directeur général de la Société limitée des Ressources Minérales Soudanaises (SMRS), M. Muhammad Taher Omar, ainsi qu'un certain nombre de dirigeants ont assisté lundi à la cérémonie de signature de l'accord de partenariat entre l'Autorité de la Radio et la TV de l'État du Nord et le bureau de la Société des ressources minérales soudanaises dans l'État.

Les termes de l'accord prévoyaient que la chaîne et la radio de l'État du Nord diffuseraient les diverses activités de (SMRS), mettraient en évidence les efforts de l'entreprise en matière de responsabilité sociale dans l'État et les refléteraient à travers divers programmes. La chaîne et la radio de l'État du Nord diffuseraient également tous les supports publicitaires et de sensibilisation associés à la SMRS, couvrir des campagnes et produire des drames dans les langues locales, en plus d'envoyer des équipes de programmation pour les zones minières pour approfondir les liens de fraternité et rejeter le régionalisme et le racisme, et réaliser des épisodes périodiques dédiés à SMRS dans le cadre de la carte des programme télévisés.