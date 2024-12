Soudan: Le ministre des Affaires étrangères rencontre le chef suprême trial, Muhammad Ahmed Al-Amin Tirik

Port-Soudan — Le Ministre des Affaires étrangères Dr. Ali Youssef a rencontré dimanche soir Nazir Muhammad Ahmed Al-Amin Tirik, chef suprême de tribus Beja et des Conseils indépendants de mairies et Président. du Front national soudanais.

La réunion a porté sur les efforts déployés par le ministère des Affaires étrangères avec les pays amis et frères et les organisations régionales et internationales pour soutenir la détermination du peuple soudanais et la valeur des forces armées et des forces conjointes et régulières pour remporter une victoire complète dans la Bataille de la Dignité, expliquant les positions du gouvernement soudanais et renforçant ses relations extérieures.

Nazir Tirik a salué les efforts déployés par le ministère des Affaires étrangères pour servir les questions soudanaises dans les forums régionaux et internationaux.