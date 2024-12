Congo-Kinshasa: CENI - Déroulement des élections législatives nationales et provinciales à Masimanimba et Yakoma

Conformément au calendrier réaménagé de la CENI, c'est ce dimanche 15 décembre que la reprise des élections législatives nationales et provinciales s'est déroulée dans les circonscriptions électorales de Masimanimba dans la province du Kwilu et de Yakoma dans la province du Nord Oubangui.

La CENI a maintenu, pour ces élections, les différentes candidatures déjà enregistrées lors des scrutins de décembre 2023.

Concernant le déroulement de ces élections, dans son rapport publié ce dimanche 15 décembre 2015, la Mission d'observation électorale Regard Citoyen a exprimé sa satisfaction.

Et selon les premières données collectées par les observateurs de cette mission électorale,100 % des bureaux de vote ont été accessibles par les électeurs et au moins 18 % des bureaux de vote ont ouvert en retard et dans 90% des bureaux des votes observés, les membres du bureau étaient présents et aussi du matériel électoral.

Pour rappel, les élections législatives nationales et provinciales à Masimanimba et Yakoma ont été annulées à la suite des actes de violences et fraudes enregistrés lors des scrutins de décembre 2023.