Congo-Kinshasa: La ministre Kayikwamba salue le passage de l'ex-Président Uhuru Kenyatta à Luanda

La ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba a salué, dimanche 15 décembre, la présence du parrain du processus de Luanda, le Kenyan Uhuru Kenyatta.

Elle a exprimé sa satisfaction lors du briefing de presse tenu avec son collègue de la Communication et des Médias, à Kinshasa.

Elle a également indiqué que la venue de l'ex-président kenyan va faciliter la redynamisation du processus de Nairobi en vue de résoudre la question des groupes armés actifs dans l'Est de la RDC.

« Maintenant que le Président Uhuru Kenyatta est à nouveau mobilisé et en échange avec le Président Tshisekedi et aussi avec le Président Lourenço parce que la question des groupes armés locaux et les passerelles si vous voulez entre les combats armés et la vie civile est de plus en plus importante pour la RDC. Et nous voulons mettre l'emphase là-dessus ».

Pour la cheffe de la diplomatie congolaise, le processus de Nairobi est dynamique et offre des perspectives pour les groupes armés actifs dans l'Est de la RDC.

Thérèse Kayikwamba a également fait savoir ce processus de Nairobi revêt un caractère complémentaire au processus de Luanda :

« Nous nous réjouissons du fait que le Président Uhuru Kenyatta était à Luanda. Ça nous montre que ces deux Présidents : Lourenço et Kenyatta sont prêts à travailler ensemble pour des solutions durables de la crise en RDC ».

Ayant choisi la voie armée, le groupe terroriste M23 s'était autoexclu des consultations menées à Nairobi et dans la province du Nord-Kivu avec les autres groupes armés.