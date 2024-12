Afrique: CAN 2025 - Le tirage au sort de la phase finale aura lieu le 27 janvier à Rabat

En marge des CAF Awards qui ont lieu ce lundi 16 décembre à Marrakech, le président de la Confédération africaine de football a annoncé les dates charnières de la CAN 2025 : tirage au sort le 27 janvier 2025, match d'ouverture le 21 décembre 2025 et la finale le 18 janvier 2026.

Le Comité exécutif de la CAF s'est réuni ce lundi à Marrakech pour discuter et valider les dates du calendrier de la CAN 2025 et des compétitions de la CAF pour l'année 2025.

Le tirage au sort se tiendra donc à Rabat, le 27 janvier 2025, presque un an avant le début de la compétition. Le match d'ouverture de la CAN organisée par le Maroc aura lieu en effet le dimanche 21 décembre 2025, et la finale est programmée pour le dimanche 18 janvier 2026.

Des dates qui pourraient permettre aux joueurs africains engagés en Ligue des champions Uefa d'être encore disponibles pour leur club pour la dernière journée de compétition avant la trêve européenne et pour la première journée après celle-ci...

La CAF a également annoncé l'organisation de la CAN U17 en 2025 au Maroc qui accueille déjà la CAN féminine en juillet 2025.

Concernant les compétitions de clubs, la finale de la Coupe de la Confédération se tiendra le 17 mai 2025 pour le match aller, et le 25 mai pour le match retour. Celle de la Ligue des champions de la CAF aura lieu le 24 mai (aller) et le 1er juin (retour).