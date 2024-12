Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 17 décembre 2024

Le Togo et la Tunisie prônent pour la fin des smartphones dans les établissements scolaires

Smartphones, montres connectées, AirPods, ce sont autant de gadgets numériques désormais interdits d’accès dans certains établissements scolaires. Un objectif en vue : « mettre les apprenants au cœur de l’éducation tout en prônant la méthode classique ».

Depuis la propagation des réseaux sociaux tels que TikTok, Instagram ou encore Meta (anciennement Facebook), de nombreux élèves se sont laissés emporter par le phénomène néfaste de ces plateformes. Alors que certains enseignants souhaitent des cours paisibles dans une atmosphère d’éducation classique, de nombreux apprenants ont pris l’habitude de se détourner de ces pratiques en naviguant sur leurs réseaux sociaux durant les heures de cours. (Source allAfrica)

Lookman, Banda et Williams sont les grands gagnants des CAF Awards 2024 à Marrakech, au Maroc

L’attaquant nigérian Ademola Lookman, l’attaquante zambienne Barbra Banda et le gardien de but sud-africain Ronwen Williams ont été les grands gagnants des CAF Awards 2024 à Marrakech, au Maroc, lundi, alors que les meilleurs joueurs africains de l’année ont été honorés.

La cérémonie scintillante s’est déroulée en présence de la royauté du football du continent et d’ailleurs pour célébrer l’incroyable croissance et le développement du football en Afrique, ainsi que les progrès étonnants qui ont été réalisés dans le football masculin et féminin ces dernières années.

Lookman a été nommé Joueur masculin de l’année de la CAF après 12 mois sensationnels avec le club italien de l’Atalanta et les Super Eagles du Nigeria suivent les traces de son compatriote Victor Osimhen, qui a remporté le prix en 2023. (Source CAF)

Le président angolais João Lourenço préoccupé par le manque de consensus sur la question du M23

Le président angolais João Lourenço, facilitateur du processus de Luanda se dit préoccupé par le manque de consensus sur la question du M23 entre la RDC et le Rwanda. Il a fait part de sa préoccupation dans un communiqué publié dimanche 15 décembre dans la soirée par le ministère angolais des Affaires étrangères, à la suite de l’annulation dimanche de la tripartite RDC-Rwanda-Angola, dont il est le facilitateur.

La RDC et le Rwanda ne sont pas accordés sur un engagement en faveur de pourparlers directs entre Kinshasa et la rébellion du M23, une condition exigée par Kigali mais fermement rejetée par Kinshasa. (Source media congo)

Avec la convocation de l’ambassadeur français à Alger, la crise entre la France et l’Algérie franchit un nouveau palier

Les autorités algériennes font monter la pression sur Paris. La France est notamment accusée d’avoir ourdi un complot visant à « déstabiliser » l’Algérie.

La dégringolade se poursuit, inexorablement. Un nouveau palier vient d’être franchi dans la détérioration de la relation franco-algérienne avec l’annonce, dimanche 15 décembre, par le quotidien El Moudjahid, organe du pouvoir à Alger, que l’ambassadeur de France en Algérie, Stéphane Romatet, avait été convoqué par le ministère des affaires étrangères qui lui a soumis une longue liste de griefs. Parmi ceux-ci figure l’accusation, jugée à Paris « abracadabrante » et « fantasmagorique », d’une opération clandestine montée par les services de la direction générale de la sécurité extérieure (DGSE) visant, selon la presse algérienne, à « recruter » des terroristes algériens repentis dans le but de « déstabiliser » l’Algérie. (Source Lemonde Afrique)

Les Comores décrètent un deuil national suite au cyclone à Mayotte

Le président de l'Union des Comores a décrété lundi une semaine de deuil national après le passage du cyclone Chido sur l'île française voisine de Mayotte où les autorités redoutent "plusieurs centaines" de morts, surtout dans les bidonvilles peuplés de nombreux Comoriens.

"Un deuil national d'une semaine est décrété sur l'ensemble du territoire national, du lundi 16 au dimanche 22 décembre 2024 inclus, suite au passage du cyclone Chido qui a fait de nombreuses victimes et d'énormes dégâts matériels sur l'archipel des Comores, principalement à Mayotte", selon un décret du président Assoumani Azali. Un des cinq survivants du naufrage a raconté que les passeurs avaient coulé l'embarcation transportant une trentaine de personnes avant de prendre la fuite en hors-bord. (Source VOA Afrique)

CEDEAO : Des avancées concrètes vers l’ECO

Les chefs d’État de la CEDEAO ont franchi une nouvelle étape pour le lancement de l’ECO, la future monnaie unique régionale, lors de leur 66e session ordinaire, tenue le dimanche 15 décembre 2024 à Abuja. Réunis dans la capitale nigériane, les dirigeants ouest-africains ont marqué leur engagement en adoptant plusieurs mesures cruciales. La Conférence a validé les critères proposés par le Comité de haut niveau pour sélectionner les États membres éligibles au lancement initial de l’ECO.

En outre, les propositions concernant les coûts, les sources de financement et les modalités de mise en œuvre des réformes ont été approuvées. (Source apanews)

Le Bénin accorde la citoyenneté aux descendants d'esclaves

Lorsque Nadege Anelka est arrivée pour la première fois au Bénin, pays d'Afrique de l'Ouest, en provenance de son île natale, la Martinique, un territoire français d'outre-mer situé dans les Caraïbes, cette agente de voyage de 57 ans a déclaré qu'elle avait une impression de déjà-vu.

"Beaucoup de gens me rappelaient mes grands-parents, la façon dont ils portaient leur foulard, leurs manières, leur mentalité", dit-elle. Se sentant chez elle au Bénin, Nadege Anelka a décidé de s'y installer en juillet dernier et d'ouvrir une agence de voyage. Elle espère devenir citoyenne en profitant d'une loi adoptée en septembre qui accorde la citoyenneté aux personnes dont l'ascendance remonte à la traite des esclaves. (Source Africanews)

Sommet extraordinaire de la CEMAC : Rencontre sur les défis économiques

Les Chefs d’Etat et de gouvernement de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale se réunissent ce 16 décembre 2024 à Yaoundé. Sous la direction du président Paul Biya et de son homologue centrafricain Faustin-Archange Touadéra président en exercice de la Cemac, le sommet extraordinaire organisé sous le thème : CEMAC, LES DEFIS DE L’HEURE, sera dédié à la situation précaire de l’économie dans la sous-région, dans un contexte marqué par la baisse des réserves monétaires.

Le 23 décembre 2016 déjà, les chefs d’Etat de la Cemac s’étaient réunis en session extraordinaire pour les mêmes raisons économiques. En effet, le franc CFA, monnaie commune de la sous-région, était menacée de dévaluation. Ce dans un climat économique délétère causé par la chute du cours du pétrole et la montée de l’insécurité dans le Golfe de Guinée et le Bassin du Lac. (Source Africa 24)

LFR 2024 : Les recettes issues de la redevance pétrolière augmentent de près de 72 milliards au Gabon

Le projet de loi de finances rectificative (PLFR) 2024 met en lumière une hausse notable des recettes issues de la redevance pétrolière, qui passent de 330,7 milliards de FCFA dans la loi initiale à 402,5 milliards de FCFA, soit une augmentation de 71,75 milliards de FCFA (+22%). Cette progression illustre l’optimisme des autorités sur les performances du secteur pétrolier malgré un contexte international fluctuant.

En effet, ce renforcement des recettes pétrolières est crucial pour le budget de l’État, le pétrole restant le principal contributeur aux finances publiques gabonaises. Il traduit une augmentation des volumes exportés ou des prix plus avantageux obtenus par l’État. Cependant, cette dépendance accrue au pétrole peut poser des risques en cas de volatilité des prix sur les marchés internationaux. Comparativement à 2023, où les recettes pétrolières étaient estimées à 350 milliards de FCFA, le bond de 2024 témoigne d’une dynamique favorable. (Source GabonMediaTime)

Le Sénégal forme ses futures codeuses pour combler la fracture numérique

Le Sénégal intensifie ses efforts pour réduire la fracture numérique entre les hommes et les femmes en lançant des programmes de formation en codage destinés aux jeunes filles. Ces initiatives visent à promouvoir l’inclusion des femmes dans le secteur technologique et à leur fournir les compétences nécessaires pour réussir dans un monde de plus en plus digitalisé.

L’African Girls Can Code Initiative (AGCCI), déployée par ONU Femmes en collaboration avec la Commission de l’Union Africaine et l’Union Internationale des Télécommunications, est l’une des principales initiatives en cours. Son objectif est de former au moins 2 000 filles africaines âgées de 17 à 25 ans aux technologies de l’information et de la communication (TIC), les préparant à des carrières dans ce domaine. (Source AITN)