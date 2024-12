Afrique: Lookman, Banda et Williams - Les grands gagnants des CAF Awards 2024 à Marrakech

L’attaquant nigérian Ademola Lookman, l’attaquante zambienne Barbra Banda et le gardien de but sud-africain Ronwen Williams ont été les grands gagnants des CAF Awards 2024 à Marrakech, au Maroc, lundi, alors que les meilleurs joueurs africains de l’année ont été honorés.

La cérémonie a réuni des personnalités du football, venant du continent africain et d'ailleurs, pour célébrer la croissance et le développement du jeu en Afrique, ainsi que les progrès réalisés dans le football masculin et féminin ces dernières années.

Lookman a été nommé Joueur Africain de l'année après une année exceptionnelle avec Atalanta (Italie) et les Super Eagles. Il succède à son compatriote Victor Osimhen, lauréat en 2023. C'est la première fois que le Nigeria remporte ce prix deux années de suite depuis Nwankwo Kanu (1996) et Victor Ikpeba (1997).

Banda a marqué la saison 2024 de la National Women's Soccer League en aidant l'Orlando Pride à remporter le NWSL Shield et le championnat, avec un but décisif en finale contre Washington Spirit. Elle a réalisé son troisième triplé aux Jeux olympiques de Paris 2024, un record absolu, et est devenue la première joueuse africaine incluse dans le FIFA/FIFPRO Women's World XI en 2024.

Williams a été le seul double gagnant de la soirée, recevant les prix de Gardien de l'année chez les hommes et de Joueur interclubs masculin de l'année.

Ses arrêts de pénalty spectaculaires lors de la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies 2023 en Côte d'Ivoire resteront longtemps dans les mémoires, y compris quatre dans la victoire en séance de tirs au but en quart de finale contre le Cap-Vert alors qu'il dirigeait l'Afrique du Sud vers la médaille de bronze.

Le joueur de 32 ans a contribué à ce que son club, Mamelodi Sundowns, établisse un record de seulement 11 buts encaissés en 30 matchs dans le championnat sud-africain, tout en remportant un septième titre de ligue nationale consécutif.

La Nigériane Chiamaka Nnadozie a remporté le prix de Gardienne de l'année pour la deuxième année consécutive après une autre saison exceptionnelle pour l'équipe française Paris FC, où elle a été nommée Gardienne de la saison 2023-2024 en Première Ligue.

L'avant-centre de l'AS FAR et internationale marocaine Sanaâ Mssoudy a remporté le prix de Joueuse interclubs de l'année après avoir remporté le prix de Meilleure joueuse de la Ligue des Champions Féminine de la CAF 2024.

Lamine Camara du Sénégal et de Monaco a été nommé Jeune joueur de l'année chez les hommes alors que le milieu de terrain polyvalent a brillé pour son club et son pays avec ses prestations dynamiques.

Doha El Madani de l'AS FAR et du Maroc a remporté le titre de Jeune joueuse de l'année. La joueuse de 19 ans a décroché le Soulier d'Or lors de la Ligue des champions féminine de la CAF 2024 avec six buts en cinq matchs.

Le titre d'Entraîneur de l'année chez les hommes est allé à Emerse Fae après avoir mené la Côte d'Ivoire, au bord de l'élimination, au titre de vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies CAF sur leur propre sol, dans l'une des plus grandes histoires sportives mondiales de 2024.

La technicienne marocaine Lamia Boumehdi a été nommée Entraîneur de l'année chez les femmes après avoir conduit le TP Mazembe de la RD Congo au sommet de la Ligue des champions féminine de la CAF 2024 avec une victoire sur l'AS FAR en finale.

La couronne continentale de la Côte d'Ivoire leur a valu le titre d'Équipe nationale de l'année chez les hommes, tandis que les Super Falcons du Nigeria ont été nommées Équipe nationale féminine de l'année.

La quatrième victoire de l'Al Ahly en Ligue des Champions CAF TotalEnergies en cinq ans leur a valu le titre de Club de l'année chez les hommes, tandis que le TP Mazembe a remporté le titre de Club de l'année chez les femmes.

Le prix du but de l'année a été décerné à l'Angolais Mabululu pour son finition audacieuse contre la Namibie lors de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Ce prix était le seul à être soumis au vote des fans.

Conformément à l'engagement du Président de la CAF, Dr Patrice Motsepe, de récompenser tous les acteurs du jeu, les arbitres ont également été honorés aux CAF Awards 2024. Mutaz Ibrahim de Libye a été nommé Arbitre de l'année chez les hommes, tandis que Bouchra Karboubi du Maroc a été nommée Arbitre de l'année chez les femmes.

Elvis Guy Noupue Nguegoue du Cameroun a été nommé Arbitre assistant de l'année chez les hommes et Diana Chikotesha de Zambie Arbitre assistant de l'année chez les femmes.

Les équipes CAF-FIFPRO Africa Best XI, tant pour les hommes que pour les femmes, ont également été annoncées.

LAURÉATS DES CAF AWARDS 2024

Joueur CAF de l'année

Ademola Lookman (Nigeria / Atalanta)

Joueuse CAF de l'année

Barbra Banda (Zambie / Orlando Pride)

Gardien de but CAF de l'année

Ronwen Williams (Afrique du Sud / Mamelodi Sundowns)

Gardienne de but CAF de l'année

Chiamaka Nnadozie (Nigeria / Paris FC)

Joueur interclubs CAF de l'année

Ronwen Williams (Afrique du Sud / Mamelodi Sundowns)

Joueuse interclubs CAF de l'année

Sanaâ Mssoudy (Maroc / AS FAR)

Jeune joueur CAF de l'année

Lamine Camara (Sénégal / AS Monaco)

Jeune joueuse CAF de l'année

Doha El Madani (Maroc / AS FAR)

Entraîneur CAF de l'année (Hommes)

Emerse Fae (Côte d'Ivoire)

Entraîneur CAF de l'année (Femmes)

Lamia Boumehdi (TP Mazembe)

Équipe nationale de la CAF de l'année (Hommes)

Côte d'Ivoire

Équipe nationale de la CAF de l'année (Femmes)

Nigeria

Club de la CAF de l'année (Hommes)

Al Ahly (Égypte)

Club de la CAF de l'année (Femmes)

TP Mazembe (RD Congo)

Arbitre CAF de l'année (Hommes)

Mutaz Ibrahim (Libye)

Arbitre CAF de l'année (Femmes)

Bouchra Karboubi (Maroc)

Arbitre assistant CAF de l'année (Hommes)

Elvis Guy Noupue Nguegoue (Cameroun)

Arbitre assistant CAF de l'année (Femmes)

Diana Chikotesha (Zambie)

But de la CAF de l'année

Mabululu (Angola)