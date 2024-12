Afrique: L'Éthiopie accueillera la Conférence continentale sur l'évaluation en juin 2025

Addis Abeba — L'Éthiopie accueillera la conférence continentale de l'Association africaine d'évaluation du 16 au 18 juin 2025 à Addis Abeba.

L'organe de gestion de l'Association africaine d'évaluation a tenu aujourd'hui des discussions avec de hauts responsables du ministère de la Planification et du développement pour examiner les préparatifs en cours pour la conférence.

Au cours de la réunion, le ministre d'État de la Planification et du Développement, Bereket Fishatsion, a souligné l'importance de la conférence et a souligné la volonté du pays d'être le pays hôte.

Il a noté que des comités techniques et directeurs ont été créés pour superviser les préparatifs, démontrant l'engagement de l'Éthiopie en faveur de pratiques d'évaluation efficaces et promettant un échange fructueux d'idées et de meilleures pratiques en matière d'évaluation à travers l'Afrique.

On a appris que la conférence comportera une variété de présentations mettant en valeur les expériences réussies de l'Éthiopie en matière de pratiques d'évaluation, a déclaré Bereket.

Tirumar Abate, ministre d'État de la Planification et du Développement, a exprimé son espoir que la conférence marquerait une étape historique dans le renforcement du système d'évaluation à travers le continent.

En outre, elle a souligné l'importance de la conférence pour le partage et l'apprentissage des pratiques et expériences d'évaluation entre les parties prenantes notant que l'événement serait crucial pour offrir à l'Éthiopie l'occasion de présenter ses propres pratiques d'évaluation.

Le président de l'Association éthiopienne d'évaluation, Dereje Mamo, a pour sa part mis l'accent sur les diverses opportunités que la conférence offrirait, soulignant que l'événement favoriserait la collaboration et faciliterait l'échange d'idées et de meilleures pratiques en matière d'évaluation.

En outre, la conférence devrait contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable décrits dans l'Agenda 2063 de l'Union africaine en améliorant le cadre d'évaluation du continent, a-t-il souligné.

Miche Ouedraogo, président de l'Association africaine d'évaluation, a également réitéré l'importance de l'événement pour mettre en valeur l'engagement à faire progresser les pratiques d'évaluation et l'élaboration de politiques fondées sur des données probantes à travers l'Afrique.

Il a ajouté que l'Éthiopie avait été choisie comme pays hôte en raison de l'intérêt enthousiaste de l'Association éthiopienne d'évaluation et de la volonté du gouvernement éthiopien de soutenir, de faciliter et d'organiser l'événement, soulignant que le rassemblement est crucial pour promouvoir l'évaluation et soutenir les politiques fondées sur des données probantes dans les pays africains.

L'événement abordera les questions clés liées au développement des systèmes nationaux d'évaluation à travers l'Afrique et explorera comment aligner les pratiques d'évaluation sur l'Agenda 2063 de l'Union africaine.