Seychelles: La Chine va financer un projet de logements sociaux de 136 logements au pays, les travaux débuteront en 2026

La Chine et les Seychelles ont renforcé leurs relations bilatérales en signant un accord pour financer la construction de 136 logements sociaux sur l'île principale de Mahé, marquant une nouvelle étape dans leur partenariat stratégique.

L'annonce a été faite le 13 décembre au siège du ministère des Affaires étrangères des Seychelles, en présence du ministre des Affaires étrangères et du Tourisme, Sylvestre Radegonde, et de l'ambassadeur de Chine, Lin Nan.

Les logements seront répartis entre les quartiers d'Anse Royale et de Port Glaud, avec respectivement 64 et 72 unités. La construction, prévue pour démarrer en mars 2026, sera financée par une subvention chinoise et encadrée par une collaboration entre l'Agence des infrastructures des Seychelles (SIA) et des experts chinois.

Les travaux devraient durer entre 12 et 18 mois, avec une conception adaptée aux normes locales et un accent sur des matériaux conformes aux exigences techniques des Seychelles.

Ce projet découle des engagements pris lors du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC) tenu à Pékin en septembre 2024, auquel avait participé le président seychellois Wavel Ramkalawan. Ce forum, créé en 2000, renforce les partenariats entre la Chine et 53 pays africains, et cette initiative illustre l'engagement de la Chine à soutenir les priorités de développement des Seychelles.

Lors de la cérémonie de signature, l'ambassadeur Lin Nan a déclaré que cet accord était une étape essentielle dans la mise en oeuvre de la politique d'aide étrangère de la Chine, tandis que le ministre Billy Rangasamy a souligné l'importance de garantir que les maisons respectent les standards locaux. Les sites choisis pour ce projet, Béolière à Port Glaud et Cap Bonm Zan à Anse Royale, ont été présélectionnés pour leur capacité à minimiser les coûts d'infrastructure, tels que les routes et les systèmes d'égouts.

Les logements, conçus pour offrir des configurations de deux et trois chambres, s'inscrivent dans une démarche visant à répondre aux besoins croissants en matière de logement social aux Seychelles. Le ministre Radegonde a exprimé sa gratitude envers la Chine, notant que ce projet reflète un approfondissement des relations bilatérales, qu'il a qualifiées de "partenariat stratégique".

Les Seychelles entretiennent des relations diplomatiques avec la Chine depuis plus de 40 ans, et cette collaboration s'est traduite par de nombreux projets d'infrastructure, dont le bâtiment de l'Assemblée nationale, le Palais de Justice et d'autres initiatives sociales et culturelles. La contribution chinoise s'étend également au secteur de la santé, avec l'envoi régulier de missions médicales depuis 1985, totalisant 108 médecins issus de la province du Shandong.

Ce projet de logement illustre l'engagement mutuel des deux pays dans le développement durable et le bien-être social. Alors que les Seychelles continuent de répondre aux besoins croissants de leur population, cette collaboration avec la Chine met en lumière la manière dont les partenariats internationaux peuvent favoriser des solutions aux défis locaux.