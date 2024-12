Afrique: Chiamaka Nnadozie élue meilleure gardienne de but dans la catégorie féminine

La gardienne numéro un des Super Falcons, Chiamaka Nnadozi, a été élue meilleure gardienne de but de la catégorie féminine des CAF Awards 2024.

La gardienne de 24 ans a été nominée aux côtés de Khadija Er-Rmichi (Maroc / AS FAR) ainsi que d'Andile Dlamini (Afrique du Sud / Mamelodi Sundowns).

Après une saison retentissante avec son club français, le Paris FC, Nnadozie a été couronnée meilleure gardienne pour ses performances exceptionnelles en club et en équipe nationale.

Nnadozie a représenté le Nigeria aux Jeux Olympiques de Paris et sera l'un des éléments clés des Super Falcons lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations féminine TotalEnergies de la CAF 2026 l'année prochaine.

La gardienne titulaire des Super Falcons a remercié les présidents de la CAF et de la Fédération nigériane de football pour leur contribution à la croissance du football féminin en Afrique.

« L'année dernière, j'étais ici, et je suis encore ici aujourd'hui et je suis reconnaissant à Dieu. Je tiens à remercier chaleureusement le président de la CAF et le président de la Fédération nigériane de football pour le travail accompli en faveur du football féminin. Merci également à mon club qui a beaucoup investi en moi. Merci également à mes entraîneurs et à mes coéquipiers qui ont rendu cela possible. Bien sûr, à ma famille et à mes amis qui m'ont soutenu depuis le premier jour », a déclaré Nnadozie.