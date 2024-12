Angola: João Lourenço pour l'augmentation de l'approvisionnement en énergie et en eau

Luanda — Le président du MPLA, João Lourenço, a reconnu lundi que le pays a besoin, dans les années à venir, de garantir un plus grand approvisionnement en énergie et en eau potable pour les citoyens et les industries, en raison de la forte pression démographique à laquelle on assiste.

Intervenant à l'ouverture du VIIIe Congrès extraordinaire du parti, João Lourenço a également reconnu la nécessité de davantage de logements construits par tous les agents, l'État, le secteur privé, les coopératives et les citoyens eux-mêmes, à travers une autoconstruction dirigée.

Il a également souligné la nécessité de construire davantage d'écoles d'éducation de base, de réduire considérablement le nombre d'enfants en dehors du système éducatif, d'investir davantage dans les infrastructures du système national de santé, notamment dans le réseau primaire, ainsi que de former de plus en plus de professionnels de la santé et des enseignants.

João Lourenço a déclaré que l'effort de construction de routes doit être continu, mais une attention particulière doit être accordée à l'agriculture, à la pêche, à l'industrie et au tourisme, pour garantir une plus grande offre de biens et de services, et d'emplois.

Pour garantir le développement du pays dans les décennies à venir, il a indiqué qu'un plus grand effort devait être fait en matière d'éducation et de formation du personnel dans les différents domaines de la connaissance, de la science et de la technologie.

"Ce sont quelques-uns des problèmes réels de la vie quotidienne qui doivent préoccuper et occuper l'attention du Parti, car ils affectent la vie quotidienne des citoyens angolais, que nous jurons de servir", a-t-il affirmé.

Dans une autre partie de son discours, il a déclaré que l'Angola restait attentif aux problèmes qui affectent toute l'humanité, en particulier ceux liés au changement climatique et à ses conséquences globales sur la vie des personnes et sur les économies des pays.

Selon le leader du MPLA, chaque pays doit donc faire sa part, en tant que contribution à l'effort mondial que chacun est obligé de fournir.

Concernant l'Angola, il a souligné que le pays est en train de changer sa matrice énergétique, en effectuant la transition nécessaire, avec la réduction de la consommation de combustibles fossiles dans la production d'énergie, en favorisant l'énergie provenant de sources propres, comme l'hydroélectrique, le solaire et la biomasse, cette dernière est encore un projet.

Il a déclaré que l'énergie de ces sources respectueuses de l'environnement représente déjà 65% de l'énergie produite en Angola, avec une tendance à augmenter dès qu'il y aura de l'énergie du réseau national reliant Gove à Matala, Belém do Huambo à Lubango, Ondjiva et Moçâmedes, ainsi que Malanje, Xá-Muteba, Saurimo, Dala, Luena et Dundo.

"Le grand projet de parcs solaires hors réseau pour l'électrification de nombreuses localités des provinces de Huila, Namibe, Cunene et Cuando Cubango sera également une grande contribution à la lutte contre le changement climatique et au développement de nos communautés", a-t-il déclaré.

Environ deux mille délégués des 18 provinces du pays et de la diaspora participent au VIIIe Congrès extraordinaire, qui s'achève mardi, pour discuter de l'adaptation du statut du MPLA et de la thèse des 50 ans d'indépendance, deux points uniques à l'ordre du jour conclave du MPLA.