Angola: João Lourenço souligne les transformations promues par le MPLA

Luanda — Le président du MPLA, João Lourenço, a souligné lundi, à Luanda, que cette formation politique était la promotrice des transformations du pays, comme la fin du système de parti unique, l'ouverture à la démocratie multipartite et l'économie de marché.

Le leader du parti s'exprimait à l'ouverture du VIIIe Congrès extraordinaire du MPLA qui, jusqu'à mardi, discutera des ajustements du statut du parti et de la thèse sur le cinquantenaire de l'indépendance nationale, qui sera célébrée le 11 novembre 2025.

Dans le plan de développement, João Lourenço, également le Président de la République, a déclaré qu'avec le MPLA à la tête des destinées de la nation, l'Angola était en train de réaliser un important programme de reconstruction nationale et de construction de nouvelles infrastructures, telles que des ports, des aéroports, des routes, des centrales hydroélectriques et des parcs photovoltaïque.

Le leader du MPLA a également mis en avant l'installation de lignes de transmission, de stations de collecte et d'approvisionnement en eau, d'établissements scolaires, des hôpitaux et centres de santé à travers le pays et à tous les niveaux.

Il a mentionné le travail visant à mettre fin au « calvaire des populations de Huíla, Cunene et Namibe en raison des effets de la sécheresse grave et cyclique » qui frappe cette région depuis des années.

À cet égard, l'homme politique a expliqué que la construction de barrages et de canaux d'eau est en train d'être achevée, dans le cadre du vaste Programme de lutte contre les effets de la sécheresse dans le sud de l'Angola (PCESSA).

João Lourenço a également évoqué le programme de lutte contre la corruption et l'impunité, la création d'un bon environnement des affaires, la diversification de l'économie, l'augmentation de la production nationale de biens et de services, l'attraction des investissements directs étrangers dans divers secteurs de l'économie et la promotion du tourisme.

"Avec le MPLA, le pays s'ouvre de plus en plus sur le monde, avec une diplomatie forte, avec une plus grande crédibilité auprès des institutions financières et de crédit internationales", a-t-il souligné.

A titre d'exemple, il a cité la récente visite du Président des États-Unis d'Amérique, Joe Biden, dans le pays, « qui nous rend tous très fiers de ce que cela signifie pour l'image de l'Angola et les perspectives d'attirer des investisseurs privés étrangers et la possibilité pour les hommes d'affaires angolais d'investir sur le marché américain ».

Il a parlé de l'engagement et du financement américain dans le corridor de Lobito, une infrastructure plus sûre, plus rapide et moins chère pour le transport, la logistique et le commerce mondial, qui contribuera à la sécurité alimentaire, à la transition et à la sécurité énergétique mondiale et, par conséquent, à la lutte contre le changement climatique et ses conséquences.

De ce qui a été décrit, le président du MPLA a conclu que dans le cadre d'une démocratie multipartite, où d'autres partis politiques et la société civile ont leur espace, il ne fait aucun doute que le MPLA a des responsabilités accrues envers la nation.

"Considérant ce fait, nous devons donner la priorité au renforcement de l'organisation et de l'unité internes, ainsi qu'à une plus grande insertion de notre parti dans la société angolaise", a-t-il recommandé.

à suivre