Angola: La Syrie doit rester un État souverain - João Lourenço

Luanda — L'Angola s'oppose à la volonté de certains États voisins d'envahir et d'occuper des parties du territoire syrien, qui, malgré les derniers événements, doit continuer à être considéré comme un État souverain, a défendu lundi, à Luanda, le président du MPLA, João Lourenço.

Le leader du parti au pouvoir en Angola s'exprimait à l'ouverture du VIIIe Congrès extraordinaire du MPLA qui, jusqu'à mardi, discutera des ajustements du statut du parti et de la thèse sur les 50 ans d'indépendance nationale, qui sera célébrée le 11 novembre 2025.

Selon João Lourenço, sans nommer aucun État, l'incertitude qui règne en Syrie avec le récent changement de pouvoir alimente, de manière dangereuse, la convoitise de certains pays de la région à envahir certaines parties de la Syrie.

La paix et la sécurité mondiales, a-t-il déclaré, sont de plus en plus menacées par les guerres, le terrorisme et les changements anticonstitutionnels qui prolifèrent en Afrique, en Europe et au Moyen-Orient.

C'est pour cette raison qu'il a défendu la nécessité de mettre fin à la guerre contre l'Ukraine et à l'occupation et à l'annexion de ses territoires, soulignant que des efforts doivent être faits pour parvenir à « la paix par la négociation, comme toutes les guerres dans le monde prennent fin ».

"Nous appelons une fois de plus à la libération des otages israéliens et à la fin du génocide contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza et dans les colonies de Cisjordanie", a-t-il poursuivi.

Il a souligné que le peuple palestinien a le droit inaliénable de vivre en paix sur sa propre terre et que toute tentative d'expulser ses citoyens vers les pays voisins doit être découragée.

Il a appelé à des mesures concrètes en vue de mettre en oeuvre les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la création de l'État souverain de Palestine.

Grands Lacs

L'homme d'État a annoncé que la situation au Soudan sera au premier rang des priorités de l'Angola dès qu'il assumera la présidence de l'Union africaine, en février 2025.

D'autre part, João Lourenço a indiqué que l'Angola travaille dur pour mettre fin au conflit dans les Grands Lacs, qui oppose la République démocratique du Congo (RDC) au Rwanda et déstabilise toute la région riche en ressources minières.

Concernant le Mozambique, il a appelé les autorités gouvernementales, les partis politiques et la société civile à travailler pour trouver les meilleures solutions pour surmonter la crise postélectorale, sinon cela affecterait la paix et la sécurité, l'intégrité physique des citoyens et l'économie mozambicaine et des pays voisins.

"Cette situation explosive que connaît le monde justifie de plus en plus l'urgence de réformes du système des Nations Unies, notamment de son Conseil de sécurité, qui ne reflète plus la réalité actuelle, d'où son inefficacité face à l'aggravation des conflits, qui pourrait conduire à des conséquences imprévisibles pour la paix et la sécurité universelles", a-t-il déclaré.