Congo-Brazzaville: Média - Le webjournal 'Les Échos du Congo Brazzaville' fête ses 10 ans

En fin de semaine dernière, le webjournal "Les Échos du Congo Brazzaville" a soufflé sa dixième bougie.

Le journal en ligne est né il y a dix ans jour pour jour, le 14 décembre 2014. À l'époque, se souvient un des journalistes, il était question de relayer les informations sur Internet afin de susciter un débat riche, audacieux et constructif. C'était une nouvelle aventure dont beaucoup de confrères prédisaient que sa vie serait un feu de paille.

Dix ans plus tard, le webjournal "Les Échos du Congo Brazzaville" joue les prolongations sur la toile et est présent plus que jamais. Cette mutation de style de parution a su être comprise et s'est montrée rassurante auprès des lecteurs contemporains.

Le journal congolais s'est imposé comme un témoin privilégié de l'histoire de la presse en ligne dans le pays, même si le vocable presse en ligne n'est plus exclusivement réservé aux webjournaux, car tous les médias désireux de s'arrimer à l'ère du temps ont implémenté leur canal de diffusion d'un volet web. Il a tissé sa toile jusqu'à devenir une référence incontournable de l'information en République du Congo et à l'international.

Selon ses concepteurs, le journal est libre et indépendant et se veut être le média en ligne tel l'église au coeur du village. « Fort de sa ligne éditoriale et confiant en cette vision journalistique débarrassée des oripeaux qui ont souvent avili la presse en ligne, grâce à son réseau de correspondants à travers le pays, notre journal met un point d'honneur aux nouvelles locales, culturelles, sociales, économiques, politiques et sportives d'un point de vue neutre et purement factuel », explique la direction désireuse de s'inscrire, au-delà de son dixième anniversaire, dans la réactivité, la promptitude et la constance dans le traitement et la diffusion de l'information.