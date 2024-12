Madagascar: Contestations électorales - Quid de la liberté d'expression ?

En attendant la proclamation des résultats provisoires des communales du 11 décembre, des ministres et des responsables de la plateforme IRMAR mettent en garde tous ceux qui publient des résultats électoraux outre ceux publiés par la CENI.

Fauteurs de trouble

C'est ainsi que, selon certains ténors de l'opposition, les dirigeants qualifient systématiquement tous ceux qui ne partagent pas leur point de vue, et ce, depuis plusieurs mois. En effet, la déclaration de la ministre de la Communication et de la Culture (MCC), Volamiranty Donna Mara, ce dimanche, a fortement déplu à l'opposition, qui s'estime victime de fraudes électorales massives et d'un « coup politique » orchestré par toute la classe dirigeante.

La ministre a notamment mis en garde contre la publication, sur les réseaux sociaux ou les médias traditionnels, de résultats électoraux autres que ceux publiés par la Commission électorale nationale indépendante (CENI). Ce discours, qui fait écho à ceux de la plateforme présidentielle Isika rehetra miaraka amin'i Andry Rajoelina (IRMAR), suscite l'indignation de l'opposition, qui rappelle que les élections, en tant qu'expression suprême de la démocratie, devraient garantir la liberté d'expression, dans le respect des lois et de l'ordre public.

Silence imposé

« Gisa lahy omana-ketsa ka izy indray no avo vava » -- « Le jars qui vole le riz, c'est encore lui qui fait le plus de bruit ». C'est ainsi que l'opposition qualifie les déclarations de Volamiranty Donna Mara, qui s'ajoutent à une série d'avertissements formulés par des responsables de l'IRMAR ces derniers jours. La ministre a notamment souligné que la diffusion de fausses informations ou de rumeurs visant à semer le doute et provoquer des troubles constitue une infraction à la loi. Une déclaration qui, qu'on le veuille ou non, semble favorable aux candidats du pouvoir, tout en réduisant l'opposition au silence forcé.

L'opposition dénonce depuis longtemps des fraudes ayant entaché le processus électoral et influencé les résultats. À l'ère numérique, où chaque camp dispose de ses propres procès-verbaux et où tout est enregistré, elle regrette l'impossibilité de contester efficacement ces irrégularités présumées. Pourtant, la Constitution, dans son article 10, garantit les libertés d'opinion et d'expression, tout en précisant qu'elles ne peuvent être limitées que pour préserver l'ordre public, la dignité nationale et la sécurité de l'État.

Intouchables et pensée unique

« Trouble à l'ordre public » ou « ordres qui troublent le public » : la nuance divise. Ces derniers temps, les avertissements des tenants du pouvoir à l'encontre des voix dissidentes se multiplient. « Toute opinion divergente ou dénonciation d'une anomalie est immédiatement taxée de tentative de trouble ou d'hostilité au développement », déplore l'opposition. Elle souligne également un « deux poids, deux mesures » dans l'application des lois, où les partisans du régime jouiraient d'une impunité totale, malgré leur diffusion de désinformations et de rumeurs.

Cette situation, selon l'opposition, favorise l'instauration d'une « pensée unique » qui freine le débat démocratique. Toutefois, les analystes s'accordent à dire que le développement du pays nécessite avant tout la stabilité. Avec la fin imminente du processus électoral, il est temps que le tumulte politique s'apaise, afin que les dirigeants puissent, enfin, savourer leurs victoires et travailler en toute... tranquillité.