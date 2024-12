Tunisie: Tout sur la généralisation des systèmes numériques dans les entreprises nationales et régionales de transport terrestre

Le lundi 16 décembre 2024, une session de travail a été organisée pour discuter de la généralisation des systèmes numériques dans les entreprises nationales et régionales de transport terrestre, dans le cadre de la stratégie du ministère des Transports visant à impulser la transformation numérique du secteur.

Dans un communiqué rendu public, le ministère indique que cette rencontre a réuni plusieurs responsables, dont le directeur de cabinet du ministre des Transports, le secrétaire général du ministère, le directeur général du développement administratif, des systèmes d'information et du transport intelligent, ainsi que les présidents-directeurs généraux de la Société Transport Tunis et de la Société nationale de transport interurbain. Les responsables des entreprises régionales de transport ont également participé à la session à distance.

Au cours de cette réunion, l'accent a été mis sur l'expérience avancée de la Société régionale de transport de Kasserine dans l'usage des systèmes numériques, et sur l'état d'avancement des projets similaires dans les autres entreprises de transport.

Ces systèmes incluent principalement les plateformes d'information, les systèmes de suivi de la flotte, les outils d'assistance à l'exploitation, ainsi que les dispositifs de perception des tarifs et d'abonnement à distance via des services d'interconnexion.

Ces technologies seront pleinement mises en oeuvre avant la rentrée scolaire et universitaire de 2025-2026.

La session a permis de rappeler plusieurs points clés. Il a été souligné l'importance de garantir la durabilité de ces systèmes et de leurs services aux citoyens, tout en veillant à leur adaptation aux avancées technologiques du secteur. Ces systèmes jouent en effet un rôle crucial dans la transition numérique du transport. Un autre point essentiel a porté sur la sécurité des systèmes d'information, en particulier ceux liés à la perception des tarifs.

Il a également été souligné que les entreprises nationales et régionales doivent poursuivre la mise en oeuvre de leurs projets numériques, tout en échangeant leurs expériences et en coordonnant leurs efforts avec la direction générale du développement administratif et des systèmes d'information.

Le ministère assurera un suivi régulier des progrès réalisés dans chaque entreprise, afin de garantir la bonne marche de cette transition numérique.

Enfin, il a été annoncé que les démarches en cours au sein du ministère visent à préparer des éléments de référence pour les systèmes de perception des tarifs, afin de faciliter leur implémentation par les entreprises de transport.

Le ministère travaille également à finaliser la demande de financement pour le développement d'un système d'information national pour les voyageurs, qui reposera sur les technologies les plus récentes, via le Fonds de développement des transports et des technologies de l'information.