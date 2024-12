Tunisie: Clôture du projet « Destination Sud-Est Tunisien » - Un succès pour la coopération tuniso-suisse en faveur du tourisme durable

Lancé en 2014, le projet « Destination Sud-Est Tunisien », financé par la Coopération suisse en Tunisie et mis en oeuvre par Swisscontact, a officiellement clôturé ses activités lors d'une cérémonie organisée à Djerba.

Cet événement, marqué par la présence de Son Excellence Josef Renggli, Ambassadeur de Suisse en Tunisie, de Helmi Hessine, Directeur général de l'Office National du Tourisme Tunisien (ONTT), et de Mouna Mathlouthi, Directrice générale de la coopération au Ministère du Tourisme et de l'Artisanat, a permis de mettre en lumière les résultats du projet et ses contributions remarquables au développement du tourisme durable dans la région.

Dix ans d'engagement pour le développement durable de la Destination Sud-Est tunisien

Le projet s'est déroulé en deux phases : la première (2014-2019) a jeté les bases d'un développement structurant, tandis que la seconde (2019-2024) a consolidé et amplifié ses impacts.

Le projet a contribué à valoriser le potentiel unique de la région à travers des approches innovantes et inclusives en matière de tourisme durable, intégrant pleinement les ressources locales et les spécificités culturelles et naturelles.

Des réalisations concrètes et des chiffres marquants

Le projet a permis de réaliser notamment plusieurs avancées majeures entre 2019 et 2024 :

- Investissements structurants : Plus de 16 millions de dinars d'investissements privés mobilisés dans la région du Dahar - Création d'emplois : 320 emplois directs et 765 emplois indirects générés.

- Formation des acteurs : 150 acteurs touristiques formés à Djerba. Récompenses internationales : - Dahar : Lauréat du 1er prix 2022 « Green Destinations Story Award » pour son engagement communautaire. - Djerba : Récompensée par le Prix 2023 « Best Food and Tourism Book in the World » pour la promotion de son patrimoine culinaire.

Dans son discours, Son Excellence Josef Renggli, Ambassadeur de Suisse en Tunisie, a salué le partenariat exemplaire entre la Suisse et la Tunisie : « Ce projet reflète notre engagement commun en faveur d'un développement territorial durable, diversifié et inclusif. Les résultats obtenus témoignent à la fois de l'excellente concertation entre tous les acteurs de la destination, et de la force du partenariat entre la Suisse et la Tunisie »

De son côté, Mouna Mathlouthi, Directrice générale de la coopération au Ministère du Tourisme et de l'Artisanat, a déclaré : « Ce projet illustre le rôle essentiel d'une coopération internationale réussie dans la promotion d'un tourisme durable et le développement des territoires. »

Témoignages et visite sur le terrain

Des bénéficiaires directs du projet ont également pris la parole. Artisans, guides touristiques et acteurs locaux ont partagé leurs expériences, mettant en avant les opportunités économiques et sociales générées par cette initiative. Ces témoignages ont illustré l'impact concret du projet sur leurs vies et leurs activités, en soulignant comment il a contribué à créer de nouvelles opportunités et à valoriser leurs compétences et ressources locales.

La journée s'est poursuivie par une visite au projet de Sidi Yati, mettant en lumière les réalisations concrètes du projet et le rôle clé du DMO dans la promotion des initiatives locales, en soutenant un tourisme plus durable et inclusif .

Avec la clôture de ce projet, une nouvelle dynamique s'installe dans le Sud-Est tunisien. Les bases posées par le projet Destination Sud-Est Tunisien ouvrent des perspectives prometteuses pour le développement d'une destination authentique et diversifiée, au bénéfice des communautés locales et en réponse aux attentes des visiteurs.