Afrique: Le Nigérian Ademola Lookman sacré Joueur africain de l'année 2024

Ademola Lookman, l'attaquant nigérian de l'Atalanta Bergame succède à son compatriote Victor Osimhen au palmarès du Joueur africain de l'année. La Zambienne Barbra Banda a décroché le titre chez les femmes et l'Ivoirien Emerse Faé a été sacré meilleur entraîneur africain.

Le Guinéen Serhou Guirassy l'a rêvé, le Marocain Achraf Hakimi l'a espéré, mais c'est bien le Nigérian Ademola Lookman qui a décroché le plus prestigieux titre individuel du football africain ce lundi 16 décembre. Au cours d'une cérémonie des CAF Awards organisée à Marrakech, le Super Eagle a « conservé le titre » pour le Nigeria, un an après le sacre de son compatriote Victor Osimhen.

L'attaquant né à Londres a connu une année 2024 exceptionnelle avec la finale de la CAN 2024, mais son triplé historique lors de la finale de la Ligue Europa a certainement marqué les esprits et des points pour lui. Au-delà, de ces belles performances, le Nigérian a su rester constant et devenir enfin un joueur-clé pour son club, l'Atalanta, leader de Serie A, et sa sélection.

Ademola Lookman aurait pu être inquiété par le Guinéen Serhou Guirassy, exceptionnel buteur avec Stuttgart puis avec Dortmund et le Syli national. Mais l'ancien joueur de Rennes n'a rien remporté avec ses équipes cette année. Il paye même la non-qualification de la Guinée à la CAN 2025 après une édition 2024 qu'il a disputée sur un pied à cause d'une blessure.

Chez lui, le Marocain Achraf Hakimi aurait fait un beau lauréat, mais le titre de champion de France avec le PSG et la médaille de bronze aux JO de Paris avec le Maroc n'auront pas suffi pour barrer la route à Lookman.

Pour Emerse Faé, quatre matches de folie et une Coupe d'Afrique remportée à Abidjan ont suffi pour rafler le titre d'entraîneur de l'année. La Côte d'Ivoire, championne d'Afrique, a logiquement pris le titre d'équipe masculine de l'année, mais n'a pas fait le triplé malgré deux joueurs (Karim Konaté et Oumar Diakité) en lice pour devenir le meilleur Jeune. Le Sénégalais de Monaco Lamine Camara a en effet conservé son titre

Rowen Williams, de son côté, a réussi le doublé en remportant le titre de meilleur gardien et celui de meilleur joueur évoluant en Afrique. Le portier sud-africain était également en course pour le trophée de Joueur de l'année. Mais paradoxalement, le joueur de Mamelodi Sundowns n'a fait partie de l'équipe-type de la CAF votée par les internautes...

Chez les femmes, après trois titres consécutifs, le règne d'Asisat Oshoala a pris fin avec le sacre de la Zambienne Barbra Banda. L'attaquant d'Orlando Pride (États-Unis) a été récompensée pour ses performances individuelles et son efficacité redoutable comme buteuse. En sélection, elle a ainsi inscrit 53 buts en 60 capes.

De leur côté, les Congolaises du TP Mazembe récentes vainqueures de la Ligue des championnes féminine, ont reçu le prix de club féminin de l'année au moment où la gardienne nigériane Chiamaka Nnadozie a réussi à conserver son titre.

Le palmarès des CAF Awards 2024

Joueur de l'année

Ademola Lookman (Nigeria, Atalanta Bergame)

Joueuse de l'année

Barbra Banda (Zambie, Orlando Pride)

Entraineur de l'année (Hommes)

Emerse Faé (Côte d'Ivoire)

Entraineur de l'année (Femmes)

Lamia Boumehdi (Maroc,TP Mazembe)

Gardien de but de l'année

Rowen Williams (Afrique du Sud, Mamelodi Sundowns)

Gardienne de but de l'année

Chiamaka Nnadozie (Nigeria, Paris FC)

Jeune Joueur de l'année

Lamine Camara (Sénégal, AS Monaco)

Jeune Joueuse de l'année

Doha El Madani (Maroc, AS FAR)

Équipe Nationale de l'année (Hommes)

Côte d'Ivoire

Équipe Nationale de l'année (Femmes)

Nigeria

Joueur Interclubs de l'année

Rowen Williams (Afrique du Sud, Mamelodi Sundowns)

Joueuse Interclubs de l'année

Sanaa Mssoudy (Maroc, AS FAR)

Club de l'année (Hommes)

Al Ahly (Égypte)

Club de l'année (Femmes)

TP Mazembe (RD Congo)