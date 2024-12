Algérie: Réunion de coordination intersectorielle sur le développement du paiement électronique

Alger — Une réunion de coordination intersectorielle, coprésidée par le ministre des Finances, Laaziz Faid, le ministre de la Poste et des Télécommunications, Sidali Zerrouki et le gouverneur de la Banque d'Algérie, Salah Eddine Taleb, s'est tenue à Alger afin de suivre les actions liées au développement de l'usage des moyens de paiements électroniques.

Selon un communiqué du ministère des Finances, cette rencontre s'est tenue dimanche au siège du ministère en présence des principaux acteurs concernés, notamment le secrétaire général du ministère du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national, le président de l'Association des banques et établissements financiers (ABEF), les directeur généraux de la Société d'automatisation des transactions interbancaires et de monétique (SATIM), du Groupement d'intérêt économique de la monétique (GIE monétique), d'Algérie Poste et d'Algérie Télécom ainsi que les directeur généraux concernés du ministère des Finances.

Elle s'inscrit dans le cadre du suivi périodique des actions liées au développement de l'usage des moyens de paiements électroniques, conformément aux priorités nationales tracées par le président de la République, ajoute le communiqué.

L'objectif de cette réunion était de passer en revue les différents dispositifs et actions inscrits dans la feuille de route institutionnelle et de s'assurer du degré de préparation des acteurs pour généraliser des solutions de paiement électronique dès le début de l'année 2025, précise la même source.

Dans son allocution d'ouverture, M. Faid a salué l'engagement collectif des parties prenantes en faveur du renforcement de l'usage des instruments de paiement électronique, soulignant l'importance d'une action concertée et intersectorielle pour moderniser les infrastructures du système de paiement national et diversifier la panoplie des instruments de paiement accessibles aux usagers des services bancaires.

Il a également rappelé l'impact positif attendu de ces initiatives sur les citoyens et les opérateurs économiques, par sa contribution à l'assainissement de la sphère économique ainsi que leur contribution à la mise en conformité du système financier national avec les normes internationales notamment en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Au cours de cette réunion, le directeur général du Trésor et de la comptabilité et son équipe ont présenté les avancées réalisées dans la mise en oeuvre de cette feuille de route, soulignant le respect des échéanciers pour la finalisation du cadre réglementaire et des infrastructures de paiements ainsi que la formation des agents pour accompagner les usagers dans l'utilisation des nouveaux moyens de paiement.

La réunion a permis de dresser une synthèse sur l'état d'avancement de la feuille de route pour le développement des paiements électroniques à fin novembre 2024.

Les discussions ont porté sur plusieurs priorités à savoir la mise en oeuvre du paiement instantané, la disponibilité des cartes bancaires, y compris les cartes sans contact, l'élargissement de l'usage du paiement mobile ainsi que la domiciliation des web-marchands, notamment les grands facturiers, détaille le communiqué.

Les représentants des secteurs concernés ont présenté leurs contributions respectives et les points nécessitant des arbitrages pour accélérer la réalisation des objectifs fixés.

Une campagne de vulgarisation par l'ensemble des acteurs concernés sera menée pour sensibiliser commerçants et consommateurs à l'adoption de ces moyens de paiement électronique.

En conclusion, M. Faid a salué les efforts collectifs déployés jusqu'ici et a insisté sur l'importance de respecter les délais fixés pour garantir un déploiement opérationnel dès le début de l'année 2025.

Les acteurs impliqués ont été appelés à renforcer la coordination et à anticiper les éventuels obstacles afin d'assurer le succès de cette initiative, essentielle pour la modernisation de l'économie nationale.

Une nouvelle réunion d'évaluation est prévue avant la fin de l'année pour faire un bilan final avant le lancement officiel des dispositifs, selon le communiqué.