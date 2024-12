Congo-Brazzaville: Majorité présidentielle - Les parlementaires appelés à accompagner l'action du gouvernement

Le président par intérim de la majorité présidentielle, Pierre Moussa, a réuni le 16 décembre au siège national du Parti congolais du travail (PCT), à Brazzaville, les parlementaires membres de cette famille politique pour les inviter à soutenir les efforts du gouvernement en cette période où le pays est secoué par une crise socioéconomique.

Face aux députés et sénateurs membres de la majorité présidentielle, le secrétaire général du PCT a rappelé le contexte national toujours caractérisé par la crise économique et financière dont la résolution est, selon lui, d'un enjeu crucial pour cette plateforme, le gouvernement, le président de la République et le peuple congolais.

« Les attentes de nos concitoyens sont immenses et leur confiance en notre capacité à les satisfaire repose sur notre unité, notre détermination et notre vision partagée d'un avenir meilleur. En tant que parlementaires de la Majorité présidentielle, vous avez le devoir impérieux de soutenir et d'accompagner l'action du gouvernement et du président de la République, tout en étant à l'écoute des réalités et des aspirations de la population », a exhorté Pierre Moussa.

Saluant le travail remarquable que les parlementaires accomplissent au quotidien, malgré les difficultés réelles auxquelles ils sont confrontés dans l'exercice de leur mandat, le président par intérim a rappelé que c'est dans l'équilibre, le soutien à l'exécutif et la proximité avec le terrain que se trouve la clé de la crédibilité en vue du succès. « Vos débats, vos propositions et votre engagement dans les hémicycles renforcent la qualité de notre démocratie et donnent corps aux réformes essentielles que portent le président de la République et le gouvernement.

En tant que parlementaires de la Majorité présidentielle, vous devez être toujours porteurs des espoirs de la population. C'est l'occasion, ici, de saluer également les heureuses initiatives des parlementaires de la Majorité présidentielle visant à atténuer les difficultés de la population, à travers des actions sociales. Des avancées sont, certes, accomplies, mais le chemin qui reste à parcourir exige encore plus d'efforts, de discipline et d'audace », a-t-il poursuivi.

Il a, par ailleurs, invité les participants à continuer de travailler dans un esprit de cohésion et de solidarité, pour la mise en oeuvre du projet de société du président de la République, « Ensemble, poursuivons la marche ».

Réactions des participants

Une initiative positivement saluée par les participants dont certains ont souhaité sa pérennisation. C'est le cas du député de la première circonscription électorale de Lumumba, à Pointe-Noire, Louis Gabriel Missatou. « Il s'agissait d'un rappel que le président par intérim a fait sur la nécessité d'une relation fusionnelle entre les parlementaires de la Majorité présidentielle et le gouvernement qu'ils soutiennent, sur le devoir impérieux de soutenir le gouvernement qui doit exécuter le projet de société du président de la République, mais aussi la nécessité de créer des passerelles d'échanges et de discussions pour fluidifier la relation entre les deux parties.

C'était vraiment la quintessence du message du président par intérim de la Majorité présidentielle », a expliqué le député du Club 2002, Parti pour l'unité et la République. Il a précisé que le gouvernement est à l'oeuvre pour avoir réussi à passer une cinquième revue du Fonds monétaire international.

Même son de cloche du côté de la députée du PCT élue à Boko, dans le département du Pool, Marie Jeanne Kouloumbou, qui pense que Pierre Moussa a remis les pendules à l'heure. « Je crois que nous sommes en politique et chacun de nous sait là où il se trouve. D'un côté, il y a la majorité et de l'autre il y a l'opposition, ce n'est pas pour s'affronter mais échanger dans un esprit ouvert. Mais, si tu sais là où tu te trouves, alors tu dois savoir jouer ta partition. Je crois que c'est un grand rappel à l'ordre très efficace et en peu de mots, nous avons aussi dit là où étaient les failles et que le chef a compris aussi », a-t-elle expliqué.

La présidente de la fédération PCT-Pool pense que la faille se trouve au niveau de la communication qui devrait exister entre l'exécutif et ses parlementaires. « Les failles, je dirai qu'au commencement était la parole, donc c'est tout simplement la communication. Vous pouvez avoir une très bonne information, une très bonne action menée, mais si vous n'avez pas su communiquer, l'autre ne comprendra pas.

Il y a quelques temps dans ce pays on disait que le gouvernement ne communique pas assez. Donc, nous devons renforcer les mécanismes de communication, cela peut faire que toute la société ne se comprenne pas et c'est très dangereux », a souligné Marie-Jeanne Kouloumbou.