Madagascar: Ambohidratrimo - Sept personnes arrêtées pour vol et abattages de boeufs volés

Enfin, cette affaire qui a noirci la réputation d'un candidat au maire des dernières communales à Ambohidratrimo est sur le point d'être élucidée. Hier, les personnes arrêtées et impliquées dans cette affaire ont été présentées au parquet. Encore en cavale, trois autres sont fortement recherchées. Pour rappel. Le candidat au maire susmentionné a été poursuivi pour avoir tenté de préparer une festivité de sa propagande par de la viande de boeuf volée. Acte qui n'a rien à voir avec lui si l'on se réfère au rapport de la gendarmerie qui a mené l'enquête sur cette affaire qui remonte au 4 décembre dernier.

Ce jour-là vers une heure du matin, la gendarmerie a été signalée de l'existence d'un vol de boeufs survenu au village d'Ankerambe, Fokontany Ankadifotsy, commune rurale de Mahitsy, district d'Ambohidratrimo. Lors de la poursuite, les traces des boeufs volés s'arrêtent devant la maison du père du candidat maire, appelé Feno. La perquisition effectuée sur le lieu a permis de découvrir 8 zébus chez lui dont l'un est déjà abattu et débité en viande. Au cours de cette opération, le nommé Ratsimbazafy Henri, demeurant à Ambohimahavelona a été porteur d'une déclaration de vol de 03 bovidés survenu la nuit du 02 décembre 2024; lors d'une confrontation et vérification, il en résulte que les 03 bovidés parmi les 07 lui appartiennent.

Deux individus sont arrêtés au moment de la perquisition dont les nommés Ramanantsoa Célestin et son fils Rafanomezantsoa Faly Malala. Ils sont reconnus pour être des receleurs d'objets volés. L'investigation faite auprès du fils Faly a permis d'identifier et d'interpeller le complice Rakotonambinina Tafitasoa dit Tafita. Ce dernier a avoué que les nommés Rosah, Angelo, Roger dit LAVA, Angelo, Rosa, Avotra, Haja, Manampy, Zaka et FIDY sont les auteurs principaux. Les nommés Haja, Avotra, Manampy, Zaka et Fidy restent introuvables jusqu'à maintenant. Père du candidat cité plus haut, Ramanantsoa Célestin et son fils Rafanomezantsoa FalyMalala sont, selon le rapport de la gendarmerie, récidivistes en matière vol de boeufs). On attend alors la suite de cette affaire.