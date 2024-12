Ile Maurice: Roshi Bhadain - «Payer les salaires par quinzaine créera un système sans discrimination»

Dans le manifeste électoral du Reform Party, figurait une proposition de paiement des salaires par quinzaine au lieu du paiement mensuel pour les employés qui le souhaitent. Avec ce système, affirme Roshi Bhadain (photo), tous les salariés auraient eu un mois de salaire en plus par rapport au système actuel. Ce qui ferait que tous les employés, peu importe leur niveau de revenus, auraient droit à un 14e mois. Dans le présent système, le salaire est payé du premier au dernier jour du mois, peu importe le nombre de jours entre. Par exemple, en 2025, un salarié touchant Rs 30 000 par mois touchera cette somme du 1er au 31 janvier, puis du 1er au 28 février et ainsi tous les mois suivants. (Voir le hors-texte «nouveaux calculs».)

Les multiples avantages

Sollicité, Roshi Bhadain réitère que cette réforme aurait mis en place un système où tous les salariés, peu importe leur revenu, auraient eu droit à un 14e mois sans discrimination, avec la même enveloppe... «Le Special Allowance Bill passe demain (NdlR, aujourd'hui). Si j'étais au Parlement, j'aurais proposé que rien ne change pour ceux touchant jusqu'à Rs 50 000. Mais j'aurais insisté pour l'option de choisir un paiement chaque 15 jours aux employés touchant plus de Rs 50 000 afin qu'ils ne soient pas laissés sur la touche», dit le leader du Reform Party. Il poursuit que mettre en place cette proposition n'affectera aucune entreprise, que ce soient les conglomérats ou les Petites et moyennes entreprises.

Au-delà d'être à la portée de toutes les firmes, le nouveau système présente d'autres avantages pour les employés eux-mêmes. Premièrement, ils auront une meilleure gestion de leur budget. De plus, cela aura un impact conséquent sur les intérêts bancaires pour ceux qui ont des prêts. «Au lieu de payer Rs 10 000 à la fin de chaque mois, l'employé, avec deux entrées d'argent par mois, fera deux paiements de Rs 5 000, et cela diminuera grandement les intérêts qu'il devra payer», explique Roshi Bhadain. En plus, le bonus de fin d'année - 13e mois actuel payable à l'employé - sera plus conséquent car cette somme est calculée sur le montant total de ses revenus annuels. Comme il aura touché un mois de salaire en plus dans l'année, ce bonus sera calculé sur la totalité des revenus et non sur le revenu de 12 mois, comme c'est le cas actuellement.

Paiement d'un «one-off bonus» au Parlement aujourd'hui

Le versement du bonus exceptionnel équivalent à un 14e mois, tel qu'annoncé par le gouvernement dirigé par le Premier ministre et ministre des Finances, Navin Ramgoolam, sera débattu aujourd'hui au Parlement. Cette mesure passera par l'adoption du Special Allowance Bill, présenté par le ministre du Travail, Reza Uteem. Ce bonus unique vise exclusivement les travailleurs percevant un salaire mensuel inférieur à Rs 50 000.

Selon le projet de loi, ce bonus, équivalent à un mois de salaire de base, sera accordé aux employés en service continu avec le même employeur pendant toute l'année et toujours en poste au 31 décembre 2024. Ceux ayant travaillé seulement une partie de l'année recevront une allocation calculée au prorata, notamment s'ils sont encore en emploi au 31 décembre, si leur contrat est résilié pour une quelconque raison, s'il prend fin, ou encore en cas de décès, de départ à la retraite ou de démission après au moins huit mois d'emploi continu.

Ce paiement s'adresse également à toute personne ayant un contrat de travail ou d'apprentissage, y compris les employés à temps partiel, les employés atypiques, ceux travaillant à domicile, les «share employees» ainsi que toute personne, autre qu'un consultant, classifiée par un employeur comme prestataire de services ou sous toute autre appellation similaire, qu'elle détienne ou non un numéro d'enregistrement d'entreprise, mais effectuant personnellement un travail identique ou comparable à celui d'un employé de la même entreprise ou du même secteur.

Cependant, le paiement de ce 14e mois exclut les travailleurs sous contrat, les consultants, les travailleurs indépendants ainsi que toute personne participant à un programme de formation mis en place par le gouvernement ou dans le cadre d'une initiative publique-privée visant à faciliter l'insertion des demandeurs d'emploi dans un travail rémunéré.

Chaque employeur devra verser l'allocation spéciale en deux paiements égaux : le premier devant être effectué au plus tard le dernier jour ouvrable de décembre 2024 ; et le second, le dernier jour ouvrable de janvier 2025. Toutefois, un employeur et un employé peuvent convenir d'un étalement de l'allocation spéciale sur quatre versements égaux, à condition que le premier soit effectué en décembre 2024. Les versements suivants devront être effectués selon un calendrier convenu entre les deux parties ou, en l'absence d'accord, à la fin de chaque mois suivant décembre 2024.

Des officiers du ministère du Travail veilleront à la conformité de cette loi

Des officiers du ministère du Travail seront chargés de veiller à la conformité de cette loi. Ils disposeront de pouvoirs spécifiques, tels que l'accès aux locaux de l'employeur pour effectuer des inspections, la consultation des registres relatifs aux employés ainsi que la possibilité de demander toute information ou document nécessaire à la vérification de la conformité. En cas d'infraction, ces officiers pourront également engager des poursuites et intervenir au nom des employés concernés.

Reaz Chuttoo demande au privé de publier la grille salariale de leurs employés

Selon le président de la Confédération des travailleurs du secteur privé, Reeaz Chuttoo, seuls 64 000 employés des secteurs privé et public ne sont pas concernés par le paiement du 14e mois de bonus de fin d'année. «Ces employés touchent plus de Rs 50 000», dit-il, mais il dénonce un problème dans le secteur privé, où de nombreux employés reçoivent un «package salary», qui dépasse Rs 50 000. «Dans nos lois, l'employeur est censé bien catégoriser les paiements et indiquer le montant du salaire de base», ajoute-t-il. Selon lui, dans le secteur privé, beaucoup de personnes touchent moins de Rs 50 000 en salaire de base et il déplore que le montant de base ne soit pas clairement indiqué dans le salaire de l'employé. Il soutient qu'une correspondance a été envoyée au ministre du Travail à ce sujet. «Le ministère doit obliger toutes les entreprises à fournir la liste des salaires de base de leurs employés, et non seulement le package», insiste-t-il.

Nouveaux calculs

Avec le paiement par quinzaine, tout le système change.

Semaine 1 : 1er janvier au 7 janvier

Semaine 2 : 8 janvier au 14 janvier

Semaine 3 : 15 janvier au 21 janvier

Semaine 4 : 22 au 28 janvier

Le salarié touchera donc Rs 15 000 du 1er au 14 janvier ; puis Rs 15 000 du 15 au 28 janvier. Le paiement de la quinzaine suivante commencera le 29 janvier.

Semaine 5 : 29 janvier au 4 février

Semaine 6 : 5 février au 12 février

Semaine 7 : 13 février au 19 février

Semaine 8 : 20 février au 26 février

Le salarié touchera donc Rs 30 000 du 29 janvier au 26 février.

Semaine 9 : 27 février au 5 mars

Semaine 10 : 6 mars au 12 mars

Semaine 11: 12 mars au 19 mars

Semaine 12 : 20 mars au 26 mars

Semaine 13 : 27 mars au 2 avril

Semaine 14 : 3 avril au 9 avril

Semaine 15 : 10 avril au 16 avril

Semaine 16 : 17 avril au 23 avril

Semaine 18 : 24 avril au 30 avril

Semaine 19 : 1er mai au 7 mai

Semaine 20 : 8 au 14 mai

Semaine 21 : 15 mai au 21 mai

Semaine 22 : 22 mai au 28 mai

Semaine 23 : 29 mai au 4 juin

Semaine 24 : 5 juin au 11 juin

Semaine 26 : 12 juin au 18 juin

À mi-juin, le salarié aura déjà touché les six mois de son salaire, soit Rs 180 000. Avec le système actuel, il n'aurait touché cette somme qu'à la fin de juin.

Semaine 27 : 19 juin au 25 juin

Semaine 28 : 25 juin au 2 juillet

À la fin de la première moitié de l'année, il aura reçu deux semaines de salaire en plus. Ainsi, pour les six mois restants, c'est encore 15 jours de salaire qu'il touchera de plus par rapport au système de paiement mensuel. Concrètement, au lieu d'avoir eu des rémunérations totalisant Rs 180 000 au 2 juin, il aura reçu Rs 195 000. Ce qui fait, d'office, un mois de salaire en plus sur l'année. Avec le bonus de fin d'année, le salarié aura touché au total 14 mois de salaires.

Emploi à Maurice : 556 700 Mauriciens en activité au deuxième trimestre 2024

Selon les chiffres sur l'emploi de Statistics Mauritius, au deuxième trimestre 2024, environ 556 700 Mauriciens sont estimés être en emploi. Parmi eux, 324 500 sont des hommes et 232 200 des femmes. Le 14e mois à ceux percevant moins de Rs 50 000 coûtera Rs 12 milliards, dont Rs 1,2 milliard pour le secteur privé.