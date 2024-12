Maroc: Casablanca-Settat - Le recensement des troupeaux d'ovins et de caprins se poursuit dans de bonnes conditions

Casablanca — L'opération de recensement des troupeaux d'ovins et de caprins dans la région de Casablanca-Settat se poursuit dans de bonnes conditions, marquées par l'adhésion et la mobilisation des éleveurs de bétail, ainsi que des services de la direction régionale de l'Agriculture et de ses partenaires.

Cette opération, qui se poursuit jusqu'à fin décembre courant, s'inscrit dans le cadre du recensement général du cheptel national au titre de l'année 2024, lancé par le ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural, des Eaux et Forêts, ainsi que l'Association nationale des éleveurs ovins et caprins (ANOC), sous le thème "Notre bétail est la fortune de notre pays", visant à fournir des données actualisées sur le cheptel national, sa composition et sa répartition géographique.

Dans une déclaration à la MAP, le chef du service des statistiques agricoles à la Direction régionale de l'Agriculture à Casablanca-Settat, Abdelbasset Redouane, a indiqué que la direction a mobilisé 86 enquêteurs, en plus de 8 superviseurs régionaux et provinciaux, pour assurer le suivi et l'accompagnement de cette opération dans les 150 communes rurales des huit provinces de la région.

M. Redouane a expliqué que l'opération de recensement vise à recueillir des données sur le nombre de têtes de bétail selon la race, le type, le sexe et les catégories d'âge, ainsi qu'à actualiser les chiffres et les informations. L'objectif est d'œuvrer au renouvellement du cheptel, à sa restructuration et à la régulation de la filière des viandes rouges, dans la perspective d'atteindre l'autosuffisance.

Il a ajouté que l'opération de recensement dans la région de Casablanca-Settat se déroule dans de bonnes conditions, marquées par l'adhésion et la mobilisation de tous les acteurs concernés. Il a également indiqué qu'à ce jour, 110 communes sur les 150 communes rurales concernées ont été couvertes.

Pour sa part, l'enquêteur de terrain Abdessadek Fathi a affirmé, dans une déclaration similaire, que l'opération se déroule dans de bonnes conditions et a été accueillie favorablement par les agriculteurs, en particulier les éleveurs, soulignant que les enquêteurs de terrain disposent de toutes les ressources logistiques et techniques nécessaires.

A noter que le ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural, des Eaux et Forêts mène cette opération de recensement général du cheptel en présence des autorités locales et en coordination avec divers partenaires, notamment l'ANOC, les directions provinciales de l'Agriculture, l'Office régional de mise en valeur agricole des Doukkala, la Chambre d'agriculture de la région Casablanca-Settat, l'Office national du conseil agricole et l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA).