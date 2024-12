Maroc: Les choix stratégiques du pays lui ont conféré une importante avancée par rapport aux pays de la région (M. Akhannouch)

Rabat — Les choix stratégiques du Maroc lui ont conféré une importante avancée par rapport aux pays de la région et lui ont permis d'accéder à de nouveaux marchés et secteurs, dans un contexte mondial en perpétuelle mutation, a affirmé, lundi à la Chambre des représentants, le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

S'exprimant lors de la séance mensuelle sur la politique publique consacrée à la question du «Renforcement des infrastructures de base», M. Akhannouch a indiqué que «grâce aux Hautes aspirations et aux inlassables efforts de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Maroc s'est vu confier l'honneur d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations 2025 et le Mondial 2030, ce qui prouve que le Royaume est devenu une destination attrayante pour les plus grands événements internationaux».

Il a assuré, dans ce sens, que le gouvernement veille à mettre en oeuvre les Hautes orientations Royales, en prenant toutes les mesures nécessaires afin de respecter le cahier de charge de la FIFA, ce qui nécessite une vision intégrée et une mobilisation globale dans ce domaine.

Le Chef du gouvernement a noté que les préparatifs pour l'organisation du Mondial 2030 constituent un véritable catalyseur et une occasion unique pour stimuler la croissance économique dans le Royaume, à travers l'attraction des investisseurs locaux et étrangers et l'accélération des investissements prévus dans plusieurs secteurs, y compris dans le football, l'infrastructure sportive, le transport, le tourisme, les technologies de l'information et de la communication, la sécurité et la santé.

Il a, de même, fait observer que la réhabilitation des infrastructures qui accueilleront ces compétitions est en cours, dans le cadre du programme de réhabilitation et de construction des grands stades, lancé par le gouvernement dans les villes de Rabat, Tanger, Marrakech, Fès, Agadir et Casablanca, outre la modernisation de 45 stades et sites d'entrainement.

Et d'ajouter que les travaux de construction du Grand stade Hassan II de Benslimane sont en cours, avec une capacité d'accueil atteignant 115.000 sièges, soulignant que ce projet est au coeur d'un nouveau plan de développement urbain et d'aménagement territorial, lui conférant une place de pôle majeur pour l'organisation de manifestations sportives, culturelles et commerciales nationales et internationales.

S'agissant du développement urbain et intégré des villes, le Chef du gouvernement a relevé que les travaux sont en cours pour la réalisation de programmes de développement pour la valorisation du patrimoine culturel et civilisationnel, prônant la préservation des espaces verts et de l'environnement, l'amélioration de l'accès aux services, aux équipements sociaux de proximité et l'appui à la bonne gouvernance, outre la protection et la réhabilitation du tissu urbain, le renforcement et la modernisation des équipements de transport, ainsi que le renforcement des infrastructures et du réseau routier.

Le gouvernement oeuvre également, poursuit M. Akhannouch, à mettre en oeuvre un programme quinquennal pour la période 2024-2028, visant à accélérer la lutte contre l'habitat insalubre et à éliminer définitivement les bidonvilles au profit de 120.000 familles, notant que ce programme est basé sur le principe d'aide directe au logement en tant que mécanisme financier d'incitation au relogement dans des unités coutant 250.000 ou 300.000 Dirhams, dans le cadre du partenariat public/privé.

Il a relevé qu'en parallèle, il sera procédé au lancement d'un programme spécial de réaménagement de six villes hôtes des événements sportifs futurs (Rabat, Tanger, Fès, Marrakech, Agadir et Casablanca), portant particulièrement sur le développement urbain, les infrastructures routières, les équipements publics, les infrastructures touristiques et les équipements sportifs, sanitaires, culturels, sociaux et sécuritaires.

Dans ce sillage, M. Akhannouch a souligné que l'Exécutif, conscient du rôle important du secteur culturel en tant que pilier fondamental de renforcement de l'identité nationale, a œuvré à la mise en oeuvre d'un programme ambitieux accordant la priorité à la protection et la promotion du patrimoine et des infrastructures culturelles, portant notamment sur la réalisation de grands projets faisant l'objet de conventions de partenariat relatives au programme de développement urbain d'Agadir, la réhabilitation de l'Institut national des sciences de l'archéologie et du patrimoine (INSAP), la réalisation du pôle culturel de la ville de Fès et le programme de réhabilitation et de valorisation de la Medina de Tanger.

Il a également évoqué le lancement de la construction du centre de protection et de valorisation du site archéologique de Sijilmassa et du centre archéologique de Jbel Ighoud à Youssoufia, outre la poursuite des travaux de réalisation des projets de restauration et d'entretien des bains romains du site archéologique de Chellah, la restauration de la Kasbah de Témara, ainsi que les projets de restauration, de réhabilitation et de valorisation de sites historiques endommagés par le séisme d'Al Haouz, entre autres.

La Vision clairvoyante de Sa Majesté le Roi Mohammed VI représente la véritable boussole de l'action gouvernementale pour faire des enjeux futurs un tournant décisif sur le chemin de l'édification du Maroc de demain, tel que le Souverain appelle de Ses vœux pour ses fidèles sujets, a-t-il soutenu, soulignant que l'enjeu majeur consiste aujourd'hui à s'engager collectivement derrière cette Haute volonté Royale pour compléter le processus de développement du Royaume.