Togo: Akakopé-Plakomé, le premier quartier de Djagblé, continue de s'éclairer à l'aide des dangereuses toiles d'araignée

Plus d'un an après la pose en désordre de quelques poteaux électriques, Djagblé Akakopé-Plakomé (premier quartier à la sortie Nord-Est de Lomé) attend toujours les câbles électriques, le courant et les compteurs dans les maisons). En attendant l'arrivée du courant électrique, les populations de ce premier quartier de la localité de Djagblé continuent de s'éclairer à l'aide des toiles d'araignée.

Et pourtant, on ne sait au nom de quel sursaut d'orgueil, si ce n'est pour des visées de manipulations politiques, il y a de cela environ 1 an 3 mois, ce sont des poteaux électriques sans câbles, qui ont été posés dans certaines ruelles de ce quartier. Si les populations ont crié leur joie à la vue de ces poteaux qui devraient aider à rompre avec les toiles d'araignée, les baisses de tension et enfin les risques d'incendie que ces branchements anarchiques auxquels elles étaient condamnées, c'était sans s'attendre à ce qu'ils doivent continuer par compter les jours, semaines, mois et même années dans leur cohabitation avec le danger.

Grand regret plus encore, c'est que même l'autorité traditionnelle (allusion au chef canton), ne semble rien faire pour appuyer les efforts de certains habitants, dans des démarches aux complications parfois dépassant l'ordinaire pour ne serait-ce que s'éclairer dès que le soleil s'éclipse pour laisser place à la nuit noir.

A cette allure, pourrait-on un jour parvenir à une pleine couverture énergétique où le courant électrique sera la chose la mieux partagée au Togo, qui pourrait également toucher ces populations d'Akakopé-Plakomé ? La question reste posée et, seuls les décideurs de la vie ou de la mort des populations du Togo pourront répondre avec efficacité.

En tout cas, il n'y a pas que l'électricité qui est un luxe dans cette localité qui, se veut également la plus grande victime du Projet de développement rural de la plaine de Djagblé, avec une voie du projet plus en hauteur des habitations et sans caniveaux pour faire évacuer les eaux de ruissellement et donc des inondations à n'en point finir, tout au long des saisons pluvieuses. Sacré Togo et ses puissants dirigeants !