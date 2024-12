Togo: Divers acteurs planchent sur les enjeux, défis et perspectives de « La Santé dans toutes les politiques »

Sous la direction du Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique en collaboration avec le G8, INSP !R-Togo et l'ATDPDH ont ouvert, à Agoè-Nyivé dans la banlieue Nord du Grand Lomé, ce Lundi, le 2ème Forum sur la santé publique au Togo.

Au cours de deux jours de travaux qui réunissent des Représentants (membres du CA et points focaux) des organisations membres d'INSP !R-Togo et d'autres plates-formes et réseaux engagés dans la promotion de la santé pour tous, des Acteurs de la santé (cadres du Ministère de la santé, les syndicats, les ordres professionnels, les associations professionnelles de santé, le secteur privé de la santé, comité de santé, responsables de suivi des districts sanitaires, des mutuelles de santé), des Cadres étatiques en charge de la santé, de la protection sociale, de l'environnement, des affaires sociales de l'urbanisme, du travail et de l'emploi etc, et enfin des Acteurs de la société civile notamment des organisations de défense des droits de l'homme, à apporter des réponses aux préoccupations et mobilisations en cours et à s'inscrire dans la dynamique collective de l'engagement et la contribution pour la promotion du « droit à la santé » et « la santé dans toutes les politiques au Togo ». D'où le thème principal de ce forum, « La santé dans toutes les politiques : état des lieux, enjeux, défis et perspectives ».

Les participants auront au cours des travaux basés sur l'approche participative à s'imprégner de divers thèmes de communication, contenus dans deux panels à savoir, Panel 1, « Présentation des résultats du PNDS 2017-2022 et des résultats de l'approche gouvernementale de la mise en oeuvre de « la santé dans toutes les politiques » au Togo », Panel 2, « Présentation du PNDS 2023-2027 : Enjeux et défis et l'état des lieux 2023-2024 en termes d'avancé » et « le concept du droit à la santé et les normes internationales qui le sous-tendent, l'approche « la santé dans toutes les politiques » : Actions de l'OMS pour soutenir les Etats dans la mise en oeuvre plus systématique des dynamiques de la santé dans toutes les politiques ».

Dans son mot introductif de cette rencontre, marquée également par la présence d'un représentant de la présidence de la République togolaise et qui bénéficie du soutien de WSM, le Secrétaire général de l'ATDPDH, Agbetonyo Komla Agama, pour situer l'intérêt des travaux a indiqué que « la réalisation à intervalle régulier du forum sur la santé publique au Togo est un choix stratégique d'INSP !R-Togo auquel l'ATPDH et les autres organisations membres d'INSP !R-Togo ont adhéré.

Il se veut un espace ouvert de rencontres pour l'approfondissement de la réflexion, du débat sur les préoccupations en lien avec la santé publique et la formulation de proposition d'alternatives. Il veut faciliter le libre échange des constats et l'articulation d'actions efficaces des acteurs engagés dans la promotion du droit à la Santé Pour Tous. La tenue de ce forum revêt pour nous une importance capitale et se tient dans un contexte mondial marqué par l'adoption par les Nations unies il y a neuf ans des objectifs de développement durable (ODD) dont l'objectif 3 est consacré spécifiquement à la « Bonne santé et au bien-être » ».

En adéquation avec le Gouvernement togolais qui, « en adoptant le PNDS 2017-2022 (Plan National de Développement Sanitaire), marque ainsi sa volonté de réaliser des progrès substantiels vers l'atteinte des ODD, en assumant son rôle de leadership à travers une approche « pangouvernementale » et « pan-sociétale », et « conforte ainsi le Ministère de la santé et de l'Hygiène Publique dans son premier rôle de promotion de la santé », M. Agama a dit espérer que l'objectif général de cette deuxième édition du Forum sur la santé publique qui est celui « de créer un espace ouvert de dialogue, de réflexion et d'analyse des enjeux et défis nationaux en matière de santé publique, en vue de déterminer des stratégies de contribution et de proposition d'alternatives de promotion du droit à la santé et de prise en compte de l'approche « la santé dans toutes les politiques » », soit atteint.

Aussi, a-t-il relevé le fait qu'à travers ces assises, « l'ATDPDH et INSP !R-Togo s'inscrivent parfaitement dans les orientations constitutionnelles de l'OMS et du Togo en matière du droit à la santé et dans divers instruments juridiques internationaux et déclarations internationales ».

Pour le Secrétaire général de l'ATDPDH, « l'approche de la Santé dans toutes les politiques (SdTP) met en interrelation l'action sur les déterminants sociaux de la santé, l'action intersectorielle et la gouvernance publique. Elle vise à instaurer des changements profonds dans la façon dont les décisions publiques sont prises afin de faire en sorte que les questions de santé soient inhérentes aux processus d'élaboration de politiques dans tous les secteurs qui peuvent avoir un impact sur les déterminants.

Si les acteurs de la santé jouent un rôle important au regard de cette approche, tant pour le leadership qui leur revient que pour la production et la transmission des connaissances de santé publique, ils doivent aussi reconnaître qu'ils font partie du grand système de gouvernance. Ainsi, en vertu de cette approche, le secteur de la santé n'est plus uniquement en position de requérant par rapport aux secteurs détenant les leviers sur les déterminants de la santé. Ils doivent aussi devenir des alliés pour les aider à atteindre leurs objectifs propres ».

Les deux organisations à l'initiative de ce forum, pour mieux réaliser les diverses dimensions de la SdTP, entendent collaborer avec le Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique afin de « trouver des repères et des mécanismes propres qui leur conviennent ».

Enfin, disent-elles nourrir « l'espoir que cette 2ème édition du Forum sur la santé publique au Togo apportera un plus aux multiples initiatives du gouvernement pour un système de santé performant, résilient et capable de satisfaire le droit à la santé de tous en particulier les plus vulnérables".

Pour information, entre autres dimensions de la SdTP sur lesquelles les participants à ce forum auront à réfléchir, il y a celle de qui consiste à « Sensibiliser, informer et convaincre », à « Mobiliser les partenaires, favoriser les engagements », à « Repérer et saisir les occasions », à « Renforcer les capacités des individus et des organisations », à « Établir des mécanismes de coordination formels » et à « Faire des suivis et rapporter les succès ».

Les travaux prennent fin ce Mardi 17 Décembre 2024.