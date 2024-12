Madagascar: Pétanque - Yas promet de poursuivre son soutien

Les héros, dont le champion du monde de tir de précision Jean-François Daniel Rakotondrainibe et les trois autres membres de l'équipe nationale au championnat du monde triplette hommes, accompagnés du staff technique et de l'équipe de la Fédération sport boules malgache, ont été reçus hier par les responsables de la société Yas, partenaire de la fédération, deux jours après leur retour au pays.

Satisfait et séduit par la performance des boulistes malgaches au mondial de Dijon, ce partenaire de la FSBM a promis de poursuivre son soutien à l'instance nationale et surtout aux porte-drapeaux du pays en compétitions internationales. Yas a offert un chèque géant de 3 millions d'ariary à Zigle, champion du monde de tir de précision, et 2 millions chacun pour les trois autres membres de l'équipe triplette, Racle, Tina Kely et Donald, ainsi que le coach Hery Ratsimba, dit Hery Morondava.

Le président de la fédération a brièvement retracé le parcours des champions depuis la période de préparation à Imerintsiatosika jusqu'au retour au pays. Entre autres, l'obtention tardive du visa, l'achat des billets d'avion au dernier moment, l'escale qui a duré onze heures à Nairobi, au Kenya, et surtout le stress avant et pendant la compétition. Le patron de la FSBM a, de son côté, promis d'exceller encore plus aux prochains championnats du monde programmés en 2025. Le sommet mondial juniors aura lieu au Canada, la triplette dames en France et le championnat du monde tête-à-tête et doublette hommes à Rome, en Italie.