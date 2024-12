Afrique de l'Est: Fifa Indian Ocean U15 Festival - Double victoire malgache contre les Seychelles

Début idéal. Madagascar frappe fort d'entrée à domicile lors de la première édition de la FIFA Indian Ocean Youth Festival. C'est un tournoi régional réservé aux jeunes footballeurs et footballeuses de moins de 15 ans. La cérémonie d'ouverture, suivie de deux matchs, a marqué la première journée d'hier au stade de l'Elgeco Plus, au By-Pass. Les Barea garçons comme les filles ont défait, sur un score fleuve de 7 buts à rien, les Seychellois. Fanomezantsoa Tokiniaina Rakotomamonjy a été élu meilleur joueur chez les garçons, et le trophée de la meilleure joueuse a été attribué à Anjarasoa Oniravaka Fehizoro du côté des filles.

Le tournoi regroupe trois îles de l'océan Indien, en l'occurrence Madagascar, pays hôte de l'édition inaugurale, les Seychelles et les Comores. L'île Maurice a désisté à quelques jours du coup d'envoi de l'événement. Prévu au repos ce mardi, Madagascar va jouer de suite les matchs retour contre les Seychelles, car la délégation comorienne n'est pas encore arrivée jusqu'à hier soir.

Cette dernière doit affronter les Seychelles aujourd'hui. Le tournoi s'étalera jusqu'au dimanche 22 décembre. En poule unique, les pays participants s'affrontent en aller et retour. Les équipes les mieux classées à la fin du tournoi seront couronnées championnes de cette édition 2024. Chaque match dure trente minutes à deux reprises. Et en cas d'égalité, les deux équipes procéderont de suite aux tirs au but.