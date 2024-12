Afrique: Joueur africain de l'année - Ademola Lookman, l'envol majesteux du Super Eagle

Le Nigérian Ademola Lookman, Joueur africain de l'année 2024, n'avait pas de rival après une belle CAN et une finale de Coupe Europa d'anthologie. Ce joueur, aussi élégant que déroutant sur la pelouse, a mis du temps à se révéler. Désormais, il ne semble plus avoir de limite.

Ademola Lookman, dont le nom en français signifie « l'homme qui regarde », est surtout un plaisir des yeux pour tout amoureux du football. Ses parents, qui lui donnèrent le prénom Ademola, signifiant littéralement « couronné de richesse », avaient certainement prédit le destin en or de leur seul fils dans la fratrie de trois. Car le voilà désormais roi d'Afrique sur une année 2024 qu'il a hautement dominée sur le continent pour recevoir logiquement ce lundi 16 décembre le trophée de Joueur africain de l'année.

Grand admirateur du Brésilien Robinho, s'inspirant des maîtres Messi et Ronaldo, Ademola Lookman, joueur déroutant sur son côté gauche, d'une finesse de danseur étoile, et désormais d'une précision de chirurgien, a marqué l'année de son empreinte. Il a débuté par une finale de CAN 2024 avec le Nigeria qu'il a choisi de rejoindre 20 mois auparavant après avoir porté le maillot de la sélection espoir d'Angleterre, pays qui l'a vu naître. Sur son choix, il confiera dans France Football : « J'avais joué avec les sélections anglaises de jeunes. J'ai même remporté la Coupe du monde des moins de 20 ans (en 2017). Mais le Nigeria a toujours été un sujet. Mon père, surtout, me parlait de jouer pour le Nigeria. J'ai beaucoup réfléchi à ce qui était le mieux. Cette décision, je l'ai ressentie avec le coeur. J'ai un lien personnel, intime, avec le Nigeria. »

Dans l'histoire...

Et cela s'est ressenti en Côte d'Ivoire. Lookman, avec ses trois buts et son influence sur le terrain, fut la révélation du tournoi dans une équipe nigériane où on attendait plus la star Victor Osimhen, fraîchement sacré Joueur africain de l'année 2023.

Mais le gamin, qui a lâché quelques mots de yoruba en recevant son prix lundi, allait définitivement éblouir la planète foot lors de la finale de la Ligue Europa avec un triplé retentissant face au Bayern Leverkusen (3-0). Au terme de cette finale, son entraîneur Gian Piero Gasperini lui confiera : « Ta performance était extraordinaire. Tu as écrit ton nom dans l'histoire du football. » L'attaquant nigérian venait en effet de s'offrir la note de 10/10 dans l'Équipe et rejoignait des légendes comme Jupp Heynckes, Alfredo di Stéfano, Ferenc Puskás, auteurs d'un triplé en finale de Coupes d'Europe.

Tous ceux qui ont regardé cette finale ou l'un des résumés n'a pu être insensible à la magie du natif de Wandsworth (Londres) pendant les 90 minutes passées sur la pelouse de l'Aviva Stadium de Dublin. Tout y était. Tout ce qui caractérise le jeu de ce garçon de 27 ans avec 1m,74 de talent : explosivité, réalisme, technique, audace, élégance, inspiration.

Durant les mois qui suivent, Ademola Lookman allait démontrer que cette soirée n'était pas qu'un feu de paille. Avec l'Atalanta, actuel leader de la Serie A, il effectue en ce moment un début de saison royal qui le voit enchaîner les buts (8) et les passes décisives (4) en 13 matches de championnat d'Italie. Il a également exporté son talent en Ligue des champions (trois buts, une passe décisive) avec une dernière prestation, magistrale contre le Real lors de la 6e journée qui lui a valu le titre d'homme du match malgré la défaite de son équipe (2-3).

Il aura fallu du temps, plusieurs clubs (Everton, Leipzig, Fulham, Leicesterp), et un déclic à l'Atalanta Bergame pour voir désormais Ademola Lookman s'épanouir dans la durée et devenir le meilleur joueur africain de l'année 2024.

Aujourd'hui, les plus grands clubs d'Europe (Real Madrid, Barcelone, Arsenal, PSG) ont un oeil sur le joyau nigérian qui n'a jamais été aussi fort dans sa carrière et jamais aussi prêt à viser le plus haut sommet du football mondial. « J'étais un enfant du sud de Londres qui voulait devenir celui que je suis ; être reconnu pour des prix prestigieux comme celui-ci. » Lookman parlait de sa nomination au Ballon d'or où il a fini à la 14e place en étant le seul Africain nommé dans la liste des 30.

Dorénavant, il pourra évoquer avec fierté ce titre de roi (incontesté) d'Afrique.