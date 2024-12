Tunisie: Huile d'olive - Promotion de la consommation intérieure - Nécessité d'une mobilisation citoyenne

Le Président de la République assure qu'il est impérieux de sensibiliser les Tunisiens à la consommation de l'huile d'olive tunisienne à des prix abordables. L'objectif est de faire face aux diktats de certains importateurs étrangers

Les experts ou analystes qui ont dit que la grande production d'huile d'olive estimée cette saison à 340 mille tonnes est en train de connaître d'énormes difficultés en matière d'écoulement et que les producteurs de «l'or vert» ainsi que les exportateurs, en premier lieu l'Office national de l'huile (ONH), peinent à trouver des marchés autres que ceux traditionnels d'Espagne et d'Italie et sont dans l'impossibilité de tirer profit de la récolte abondante enregistrée cette année, doivent revoir les analyses et les hypothèses aussi inquiétantes que fausses qu'ils débitent chaque fois qu'ils participent à un débat télévisé ou radiophonique.

En effet, le dossier relatif à la gestion rigoureuse et efficiente de l'abondance de la production oléicole 2025 figure parmi les dossiers qui bénéficient de la priorité absolue du Président de la République, Kaïs Saïed.

Ainsi, le Chef de l'Etat n'a de cesse d'insister, lors de ses rencontres régulières avec le Chef du gouvernement, le ministre de l'Agriculture et aussi le directeur de l'ONH, sur l'impératif de diversifier les marchés étrangers où est écoulée l'huile d'olive tunisienne de manière à découvrir d'autres marchés à même d'accueillir les grandes quantités d'huile que les deux marchés traditionnels, en l'occurrence l'Italie et l'Espagne, refusent et aussi dans le but de mettre fin aux pratiques de ces deux pays importateurs, lesquelles pratiques consistent à emballer l'huile tunisienne importée en vrac et à l'écouler sur les marchés européens, voire américains, sous des étiquettes espagnoles ou italiennes.

Aujourd'hui, les exportateurs tunisiens, à leur tête l'Office national de l'huile, sont dans l'obligation de moderniser leurs méthodes de commercialisation et de proposer aux nouveaux marchés à conquérir un produit qui réponde aux attentes des nouveaux consommateurs, dont la majorité ne sont pas habitués à consommer «l'or vert tunisien».

Par ailleurs et en plus de l'effort à fournir sur tous les fronts en vue de motiver davantage les exportateurs et les producteurs et aussi dans le but d'assurer davantage d'accompagnement financier par les banques aux petits agriculteurs producteurs d'huile confrontés actuellement à certaines difficultés dans l'écoulement de leur production, il est significatif de souligner l'importance de la mesure prise par le Chef de l'Etat consistant à réserver des quantités d'huile d'olive au marché local, à des prix abordables.

L'objectif assigné à cette mesure présidentielle est, comme l'a indiqué le communiqué présidentiel publié vendredi 13 décembre, à l'issue de l'entretien du Président avec le Chef du gouvernement, «de faire bénéficier les Tunisiens de l'huile d'olive, qu'ils soient agriculteurs ou consommateurs, tout en ouvrant davantage de perspectives devant l'exportation».

Et le Chef du gouvernement, Kamel Maddouri, de s'aligner sur les directives présidentielles en publiant, vendredi dernier, une circulaire gouvernementale sur la promotion de la vente de l'huile d'olive sur le marché intérieur.

En plus de la limitation du prix du litre qui ne devrait pas dépasser les 12 dinars (l'année dernière, il était à 15 dinars avec la limitation d'un litre pour chaque client s'approvisionnant dans les grandes surfaces), la nouveauté cette année est d'impliquer les amicales et les mutuelles opérant dans le secteur public dans la campagne nationale de sensibilisation de leurs adhérents à consommer l'huile d'olive tunisienne.

Dans la circulaire en question, on lit notamment, que les amicales et les mutuelles du secteur public «sont des structures qui bénéficient de financements publics et sont ainsi considérées comme un des principaux leviers de l'économie sociale et solidaire».

Elles sont, de par leur statut et le rôle qui leur est assigné, «appelées à épauler l'effort national tendant à réussir le programme national de promotion de la consommation de l'huile d'olive en coordonnant avec l'ONH pour programmer les achats de leurs affiliés auprès de l'Office, tout en tirant profit des facilités de paiement offertes».