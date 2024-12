Algérie: Solidarité nationale - Lancement d'une campagne de sensibilisation sur la sécurité numérique des enfants

Alger — La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Soraya Mouloudji, a donné, lundi à Alger, le coup d'envoi d'une campagne nationale de sensibilisation sur la sécurité numérique des enfants sous le slogan "La sécurité numérique de nos enfants, notre responsabilité à tous".

Dans une allocution prononcée à cette occasion, en présence de la Haut-commissaire à la numérisation, Meriem Benmouloud, de représentants de différents secteurs et d'instances nationales et d'associations, de parlementaires, Mme Mouloudji a souligné que cette campagne de sensibilisation à laquelle participent différents acteurs sociaux s'étalait sur une semaine.

Elle a également mis en avant l'importance accordée par l'Etat à la protection des droits de l'enfant, notamment à travers la ratification et la mise en oeuvre des conventions internationales, outre ses législations nationales.

Evoquant l'essor des technologies numériques, Mme Mouloudji a précisé que les différents programmes et applications "constituent une menace directe et sérieuse pour la sécurité psychologique, physique et mentale de nos enfants et de notre jeunesse".

Cette menace, a-t-elle dit, s'intensifie, d'autant que "ces applications numériques non sécurisées et ces jeux électroniques violents exploitent l'innocence de nos enfants, leur curiosité et leur désir d'explorer l'inconnu et d'approfondir leurs connaissances dans les différents domaines", appelant à "redoubler d'efforts pour protéger nos enfants contre ce fléau et ses graves répercussions sur leur vie et leur sécurité".

Lors de cette rencontre, deux spots publicitaires liés à ce thème ont été diffusés, en plus de présentations sur les mécanismes de protection des enfants contre les dangers des jeux électroniques, leurs effets sur la santé mentale et psychologique des enfants, ainsi que les moyens de prévention.