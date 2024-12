Algérie: Bouira - Les oliveraies retrouvent la bonne ambiance de la cueillette

Bouira — Les oliveraies de Bouira ont retrouvé ces derniers jours la bonne ambiance de la cueillette avec grand espoir chez les cueilleurs d'obtenir une riche récolte.

La campagne de la cueillette des olives à travers laquelle les services agricoles et les oléiculteurs tablent pour une hausse de la production de l'huile d'olive, a été lancée depuis une semaine. Beaucoup de paysans, dont des familles entières, ont saisi l'occasion du beau temps ces derniers jours pour sortir dans les champs et récolter leurs olives avant le retour des pluies.

"Nous avons débuté la cueillette de nos olives il y a seulement quatre jours, cette année, nous nous attendons à une bonne récolte oléicole par rapport aux années précédentes", a révélé Belkacem, un oléiculteur du village Aguouillal (El Adjiba).

Cet oléiculteur qui possède deux vastes oliveraies, ainsi que d'autres agriculteurs du village, se sont montrés optimistes quant au rendement de cette année, tout en regrettant les effets de la sécheresse qui "a beaucoup impacté la récolte durant ces dernières années", ont-ils dit.

Dans les champs et vergers à travers plusieurs villages comme Aguouillal, Tiniri (El Adjiba), Assif Assemadh (M'Chedallah), Bechloul, El Asnam, les familles ne ménagent aucun effort pour cueillir leur produit.

Munis de tous les outils indispensables, dont les échelles, bâches, scies, ciseaux et peignes, les cueilleurs les plus aguerris approchent les olives avec attention pour n'endommager ni les branches ni les fruits. La méthode de cueillette dépend du type d'olives et de la variété d'oliviers. Certains préfèrent user des peignes spéciaux pour détacher les olives, tandis que d'autres cueillent à la main.

Les filets rouges, verts et jaunes placés sous les arbres, sont visibles de loin, redonnent aux champs les couleurs de la saison oléicole qui se déroule chaque année dans une ambiance de solidarité et de convivialité. Pour beaucoup de paysans de la wilaya, la cueillette des olives est une tradition ancestrale et un mode de vie social qui nécessite l'implication de tous les membres de la famille.

"Dans ma famille, nous tenons chaque année à cueillir nos olives nous-mêmes, et la campagne oléicole est une source de joie et de bonheur pour toutes les familles concernées", a confié Youcef, un paysan de 78 ans.

Pour réussir cette campagne, les services agricoles ont mobilisé tous les moyens à travers les différentes régions de la wilaya. Au total 235 huileries, dont 85 semi-automatiques, et 43 traditionnelles, ont ouvert leurs portes pour recevoir les récoltes d'olive à travers tout le territoire de la wilaya, selon la direction des services agricoles (DSA).

La wilaya de Bouira compte plus de trois millions d'oliviers productifs répartis sur une superficie globale de 28.000 hectares. La wilaya a bénéficié par ailleurs du programme d'appui au secteur agricole (PASA) pour la formation de conseillers oléicoles.

A ce propos, la DSA a précisé avoir déjà formé six conseillers, qui à leur tour, formeront les agriculteurs sur les moyens et méthodes de développement de la filière oléicole et de production d'une huile d'olive de qualité.

Pour les prévisions de cette année, les services agricoles tablent sur une production qui pourrait atteindre 5,5 millions de litres, avec un rendement qui varie entre 15 à 20 litres par quintal, selon les chiffres communiqués à l'APS par le directeur du secteur, Bendjaballah Zine El Abidine.

Cette production prévisionnelle est en légère hausse par rapport à l'année précédente ayant connu une production de 5 millions de litres, selon les services agricoles de la wilaya, où la production d'huile d'olive, atteignait il y a une dizaine d'années, jusqu'à 11 millions de litres.