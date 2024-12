Sénégal: Des associations consuméristes saluent l'engagement du ministre de relancer l'industrie textile locale

Dakar — L'Union nationale des consommateurs du Sénégal (UNCS) et le Réseau des usagers du service public (RUSP) saluent l'engagement du ministre de l'Industrie et du Commerce de relancer l'industrie textile sénégalaise et ses activités connexes.

"Suite à une rencontre entre les deux organisations consuméristes, l'Union Nationale des Consommateurs du Sénégal (UNCS) et le Réseau des Usagers du Service Public (RUSP) se félicitent, encouragent le Ministre de l'Industrie et du Commerce pour son engagement à relancer l'industrie textile et toutes les activités connexes liées au secteur", indiquent-ils dans un communiqué conjoint parvenu lundi à l'APS.

Le 9 décembre dernier, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop, s'était prononcé en faveur d'une interdiction prochaine des exportations des matières premières textiles et exprimé son souhait de voir interdire les importations de friperies, dans le but de développer l'industrie locale de l'habillement.

Dans un communiqué, ses services précisent que « la décision annoncée fait partie d'une stratégie à moyen et long terme visant à soutenir et développer le secteur textile local, en encourageant la production nationale et la création d'emplois dans ce secteur clé de notre économie ».

Dans son communiqué, l'UNCS et le RUSP apprécient favorablement cette volonté du ministre de l'Industrie et du Commerce, estimant que les 30 milliards de francs CFA que coûtent les importations d'habits peuvent être investis dans le secteur de l'habillement local, qui fait "vivre des milliers de personnes dans les ateliers de confection à travers tout le pays".

Ces organisations consuméristes demandent toutefois que "cette interdiction [annoncée des importations de friperies] se fasse progressivement et [soit] accompagnée d'une large campagne de communication en raison des habitudes vestimentaires ancrées dans le quotidien du consommateur sénégalais".