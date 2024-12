Sénégal: BMN - Des investissements de 140 milliards CFA en 20 ans pour 30 000 emplois créés (ministre)

Dakar — Le Bureau de mise à niveau (BMN) a mobilisé des investissements de 140 milliards de francs CFA pour accompagner plus de 900 entreprises depuis sa création il y a vingt ans, appui qui s'est traduit par la création et la consolidation de 30.000 emplois, a-t-on appris lundi du ministre de l'Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop.

« Je voudrais partager avec vous quelques chiffres-clés des 20 ans de mise à niveau : plus de 900 entreprises accompagnées sur l'ensemble du territoire, des investissements totaux de 140 milliards de francs CFA et la création et la consolidation de plus de 30 000 emplois », a-t-il indiqué.

Serigne Guèye Diop prenait part à la 5e édition des Journées de mise à niveau des entreprises sénégalaises, coïncidant avec les vingt ans d'existence du Programme de mise à niveau.

La rencontre qui prend fin mardi, porte sur le thème : « La mise à niveau des entreprises, levier essentiel pour la compétitivité, la création d'emplois et la souveraineté économique du Sénégal ».

Le ministre de l'Industrie et du Commerce estime que ce thème s'inscrit « parfaitement » dans l'Agenda national de transformation « Sénégal 2050 », le nouveau référentiel des politiques publiques adopté en novembre 2024.

A l'en croire, les résultats obtenus par le Bureau de mise à niveau des entreprises durant ces dernières années, « ne sont pas seulement des chiffres », car ils traduisent la modernisation des équipements, l'adoption de processus de production plus performants et plus durables et le renforcement des compétences humaines.

« Aujourd'hui, plus que jamais, les défis de la globalisation, du numérique et du développement durable constituent des exigences croissantes auxquelles doivent répondre les entreprises », a soutenu le ministre.

Selon lui, l'État du Sénégal doit « aller plus loin » pour transformer les résultats du BMN en « véritables leviers de croissance ».

« Le Sénégal est à la croisée des chemins. C'est pour cela que le gouvernement a décidé d'enclencher une nouvelle dynamique de croissance économique », a dit Serigne Guèye Diop, ajoutant qu'il reste « très attentif » aux résultats et aux recommandations qui en seront issues des deux jours de travaux du BMN.