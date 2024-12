Algérie: Indemnisation de 10 opérateurs économiques activant dans l'importation et la transformation du café

M'sila — Le ministre du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national, Tayeb Zitouni, a révélé, lundi, en visite de travail, dans la wilaya de M'sila que 10 opérateurs économiques activant dans l'importation et la transformation du café, ont été indemnisés au titre de la compensation.

Il s'agit d'opérateurs ayant déposé des dossiers dans le cadre du soutien, par l'Etat, des prix du café qui ont connu une hausse importante sur le marché international.

M. Zitouni a indiqué, lors de l'inspection d'une unité de production spécialisée dans la mouture du café, au chef-lieu de wilaya, que le montant des compensations perçues par les opérateurs en question s'élève à 523 millions de dinars.

Le ministre a toutefois relevé qu'en dépit des facilités accordées aux opérateurs, et de la célérité apportée au traitement des dossiers de compensation, " des manipulations et des déviations " ont été enregistrées, certains importateurs ne respectant pas les lois. Il a averti, à ce propos, " qu'aucune tentative de spéculation ne sera tolérée et que les mesures légales appropriées seraient prises à l'encontre de tout spéculateur ".

Par ailleurs, au cours de sa visite de travail dans la wilaya de M'sila, le ministre du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national a inspecté, dans la zone industrielle de M'sila, une unité de production de canalisations armées de fibre de verre (PRV).

M. Zitouni, saluant les efforts déployés par les responsables et les travailleurs de cette usine qui constitue, a-t-il dit, un " modèle d'innovation industrielle et technologique dans le domaine des canalisations en fibre de verre et des conduites de transfert d'eau de mer ", a ajouté que cette unité " contribue de manière significative au développement des industries nationales et à celui des infrastructures, ainsi qu'à la valorisation de la production nationale et à la réduction de la facture d'importation de ce type de matériaux ".

Le ministre a également inauguré, dans le cadre de sa visite, un centre commercial et un parc de loisirs situés près de la ville de M'sila, tous deux réalisés dans le cadre d'un investissement privé.

Avant de rencontrer les opérateurs économiques de la wilaya de M'sila, M. Zitouni a souligné que le soutien de la balance des paiements en devises " nécessite, après la satisfaction de la demande nationale, l'orientation d'une partie des produits industriels vers l'exportation ", soulignant, à cet égard, que la maîtrise du marché " ne concerne pas seulement les denrées alimentaires, mais également les matières nécessaires à l'industrie et aux différents domaines économiques ".