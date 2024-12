Algérie: Le président de la République accorde 'une importance majeure' au développement et à la promotion des grandes villes du pays

Alger — Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Brahim Merad, a affirmé, lundi, que le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, accordait "une importance majeure" au développement et à la promotion des grandes villes du pays et à l'amélioration du cadre vie de leurs habitants.

Dans son allocution lors d'une présentation sur la vision stratégique de développement et de modernisation de la capitale, organisée au Palais de la Culture Moufdi-Zakaria, sous la supervision du président de la République, M. Merad a souligné que "parallèlement à la dynamique de développement qu'il a instaurée à plusieurs niveaux, le président de la République attache une importance majeure à la promotion des grandes villes et à l'amélioration du cadre de vie de leurs habitants en synergie avec les perspectives économiques, culturelles et technologiques définies dans la plupart des réformes".

Il a ajouté que "le caractère prioritaire" que voue le président de la République à la capitale émane de "son attachement à lui accorder la place qui lui sied au regard de son riche patrimoine historique et ses atouts prometteurs".

"C'est dans cette perspective que se manifeste l'importance accordée par le président de la République à la réhabilitation de la capitale du pays (El Mahroussa), en vue de retrouver son éclat historique et s'ériger en pôle de rayonnement islamique, arabe et africain, pour devenir ainsi une source de fierté pour ses enfants (...) mais aussi un miroir qui reflète l'élan réalisé par l'Algérie nouvelle dans divers domaines", a soutenu le ministre.

"Les autorités centrales et locales œuvrent à concrétiser cette volonté à travers cette vision stratégique", a-t-il ajouté, relevant que "la prise en charge des préoccupations et du cadre de vie des citoyens étaient au cœur des instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, sur lesquelles s'articulent les politiques publiques qu'il a décidées".

Le président de la République "a initié un ensemble de mesures de développement ayant touché diverses régions du pays, suivant une vision globale et intégrée, fondée sur l'équilibre et l'équité, outre "l'habilitation des territoires et le renforcement de leur attractivité à travers des projets stratégiques, leur permettant ainsi de devenir un levier pour la dynamique socio-économique que connaît le pays", a-t-il poursuivi.

Dans le cadre de la mise en oeuvre des orientations du président de la République, plusieurs projets structurants ont été lancés au cours des deux dernières années, projets qui répondent aux préoccupations de développement de la wilaya d'Alger, a-t-il dit, soulignant que les services de la wilaya ont également oeuvré à "l'élaboration d'une vision stratégique multidimensionnelle visant à instaurer une identité renouvelée pour la capitale en vue de l'ériger en centre d'excellence".

Pour sa part, le wali d'Alger, M. Mohamed Abdenour Rabehi, a affirmé que la stratégie de modernisation et de développement de la capitale vise à "concrétiser les efforts du président de la République pour promouvoir la capitale du pays, eu égard à sa place, sa position stratégique, son patrimoine historique et culturel, ainsi que ses atouts".