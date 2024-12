Algérie: M. Goudjil reçoit l'ambassadrice du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

ALGER — Le président du Conseil de la nation, Salah Goudjil, a reçu, lundi, Mme Sharon Anne Wardle, ambassadrice du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, qui lui a rendu une visite d'adieu au terme de sa mission en Algérie, indique un communiqué du Conseil.

La rencontre a été l'occasion "d'évoquer les relations bilatérales entre l'Algérie et le Royaume-Uni, fondées sur le respect, le dialogue stratégique et les intérêts mutuels, ainsi que les moyens de les renforcer à travers l'intensification de la coopération, notamment dans les domaines économique et commercial, tout en promouvant le volet parlementaire à travers tous ses mécanismes diplomatiques", précise le communiqué.

Les discussions ont également porté sur "l'actualité internationale marquée par des transformations effrénées, des violence et tensions accrues".

Les deux parties ont échangé les vues "autour de plusieurs questions régionales et internationales, notamment la situation tragique à Ghaza et dans les territoires palestiniens occupés, ainsi que l'incapacité de la communauté internationale et des Nations Unies à mettre un terme au génocide commis par l'occupation sioniste contre le peuple palestinien et à décoloniser le Sahara Occidental".

A cette occasion, l'ambassadrice britannique a exprimé "sa reconnaissance quant aux facilités accordées par les autorités algériennes tout au long de sa mission en Algérie. Elle a également souligné les résultats fructueux de son expérience diplomatique en Algérie, affirmant que la représentation de son pays "lui a permis de s'enquérir de près des progrès significatifs réalisés par notre pays dans tous les domaines, ainsi que son rôle important au sein du Conseil de sécurité international".

Dans ce contexte, elle s'est dite "fière d'avoir contribué à concrétiser plusieurs initiatives de coopération bilatérale, en phase avec la volonté du Royaume-Uni d'approfondir ses relations constructives avec l'Algérie, notamment grâce aux opportunités prometteuses offertes".

Lors de cette rencontre, Mme Wardle a affirmé "la nécessité d'une solution urgente à la question palestinienne", appelant "la communauté internationale à agir pour mettre fin au conflit dans la région, initier sa reconstruction et instaurer la paix".

De son côté, M. Goudjil a souligné "l'ouverture de l'Algérie, sous la direction du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à toute forme de coopération avec les pays amis, dont le Royaume-Uni". Il a insisté sur la nécessité de renforcer "le volet économique des relations bilatérales pour être à la hauteur des liens politiques et humains exceptionnels entre les deux pays, notamment à la lumière de la renaissance économique que connait notre pays, basée sur l'économie de la connaissance et la promotion des investissements".

Il a également mis en avant l'importance "d'une vigilance accrue face aux défis internationaux actuels", réaffirmant les positions de l'Algérie "en faveur des droits des deux peuples palestinien et sahraoui et son engagement à oeuvrer pour le règlement de ces deux questions conformément aux résolutions de la légalité internationale".

Ainsi, le président du Conseil de la nation a réitéré "le rejet par l'Algérie de toute ingérence dans les affaires intérieures des Etats et sa ferme opposition à une résurgence du colonialisme abject sous la forme de l'extrême droite et de ses tendances hostiles et exclusives".

Il a souligné que "l'équilibre des relations internationales réside dans la réaffirmation et le renouvellement du principe de non-alignement", ajoutant que "le développement des nations est indissociable de leur humanisme, et que la défense des droits des peuples doit être prioritaire dans les politiques des grandes nations".

Les deux parties ont salué le niveau de partenariat "exceptionnel" entre le Conseil de la nation et la Westminster Foundation for Democracy, à travers le "programme d'accompagnement des deux chambres du Parlement visant à renforcer l'action parlementaire, en collaboration avec l'ambassade du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en Algérie".

Ils ont également mis en avant la nécessité de "préserver et de renforcer cette expérience modèle en consolidant les mécanismes de communication et de coordination offerts par la diplomatie parlementaire".

Au terme de la rencontre, Mme Sharon Anne Wardle, accompagnée de Mme Sally Gill, vice-cheffe de la mission britannique en Algérie, a visité le siège du Conseil de la nation et pris connaissance des infrastructures de cet édifice historique.