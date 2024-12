Algérie: Le président de la République insiste sur la nécessité de trouver des solutions d'urgence pour préserver l'identité architecturale et historique de la Casbah d'Alger

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a insisté, lundi, sur la nécessité de trouver des solutions d'urgence pour préserver l'identité architecturale et historique de la Casbah d'Alger et a donné des instructions et des orientations à plusieurs ministres et responsables concernant les projets et le plan d'action pour le développement et la modernisation de la capitale.

La Casbah représente "l'âme et le socle de la capitale du pays" et "ses monuments appartiennent à tous les Algériens", a affirmé le président de la République après avoir assisté, au Palais de la Culture Moufdi-Zakaria, à une présentation sur la vision stratégique de développement et de modernisation d'Alger.

"Au fil du temps, les bâtisses de la Casbah se sont détériorées et aucune solution n'a été trouvée depuis les années 1970", a dit le président de la République, soulignant la nécessité de trouver des "solutions d'urgence pour que cette cité antique retrouve son lustre d'antan".

Pour le président de la République, la solution réside dans l'intervention de l'Etat pour l'acquisition des bâtisses appartenant à des particuliers dans ce quartier antique et leur incorporation dans le Domaine national afin de les restaurer et de les réaménager pour accueillir des activités culturelles, artistiques, touristiques et artisanales.

Le président de la République a aussi appelé à réhabiliter Riadh El-Feth pour lui permettre d'offrir des services à la hauteur des attentes des familles qui s'y rendent régulièrement.

Il a également insisté sur la nécessité d'achever les travaux d'aménagement de Oued El-Harrach et d'inclure la commune de Oued Koriche dans la stratégie de développement et de modernisation de la capitale.

S'agissant du projet de réalisation d'un aquarium à Alger, le président de la République a donné des instructions pour que ce soit "le plus grand dans la région méditerranéenne", en accordant une attention particulière à son exploitation à des fins touristiques, notamment à travers l'organisation d'excursions pour les enfants et les élèves. Il a enjoint aux responsables du projet de lancer l'appel d'offres "dans les plus brefs délais".

Le président de la République a insisté sur l'importance de la concrétisation de ces projets qui ont vocation, a-t-il dit, à garantir aux habitants de la capitale un cadre de vie agréable avec des installations et des infrastructures modernes dignes des grandes capitales dans le monde.

Le président de la République a ensuite visité une exposition mettant en relief les différents projets prévus dans le cadre de cette stratégie et les plans y afférents, en vue d'ériger Alger en pôle de rayonnement arabo-musulman, africain et méditerranéen, selon les explications fournies au président de la République.

Cette stratégie comprend un plan blanc pour l'aménagement urbain et la réhabilitation des bâtisses, un plan jaune pour le transport et la mobilité dans la capitale, un plan vert visant à restaurer les équilibres écologiques et à améliorer l'environnement dans la capitale et un plan bleu pour reconnecter la ville d'Alger à la mer.

Ces plans prévoient plusieurs projets, dont certains sont en cours de réalisation, tandis que d'autres seront concrétisés à court et moyen termes, outre l'aménagement de la façade maritime et d'autres projets liés à plusieurs secteurs.