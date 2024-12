Algérie: Révolution de libération - Conférence à Alger à l'occasion du 68e anniversaire de la création de la Radio secrète

Alger — La Radio algérienne a organisé, lundi, une conférence à l'occasion du 68e anniversaire de la création de la Radio secrète durant la glorieuse Révolution de libération, lors de laquelle les participants ont mis en avant le rôle de ce média qui a su faire entendre la voix de l'Algérie combattante pour le droit de son peuple à l'indépendance et au recouvrement de sa souveraineté nationale.

Lors de cette conférence, tenue au Centre culturel Aïssa-Messaoudi, en présence de moudjahidine et de professeurs universitaires, les intervenants ont souligné que la Radio secrète avait éclairé la voie à la Révolution de libération en faisant résonner la voix du peuple algérien en lutte pour son indépendance à travers le monde.

En effet, la Radio secrète, créée le 16 décembre 1956 par le défunt moudjahid Abdelhafidh Boussouf, a permis de faire entendre la voix de l'Algérie libre et combattante à travers le monde et de mettre en avant le droit du peuple algérien à l'indépendance et à la liberté, ont-ils souligné.

Malgré ses équipements rudimentaires, la Radio secrète a réussi à contrer la propagande de la France coloniale et à mettre à nu ses pratiques barbares et ses exactions contre le peuple algérien, ont fait observer les intervenants.

La conférence a, par ailleurs, été l'occasion de mettre en lumière le rôle des membres de ce média, à l'instar de Mohamed Soufi, Abdelmadjid Meziane, Zahir Ihaddaden, Reda Bencheikh, Abdelkader Hassani et Moussa Seddar, au service de la glorieuse Révolution, en contribuant à faire retentir la voix de l'Algérie combattante et à contrer la machine de propagande de la plus grande puissance coloniale de l'époque.