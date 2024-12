Algérie: Le ministre des Moudjahidine reçoit les SG de nombre d'organisations nationales

Alger — Le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laïd Rebiga, a reçu, lundi à Alger, les secrétaires généraux (SG) de nombre d'organisations nationales, et ce, dans le cadre des rencontres périodiques avec la famille révolutionnaire et les acteurs de la société civile, indique un communiqué du ministère.

M. Rebiga a reçu le SG de l'Organisation nationale des Moudjahidine (ONM), le SG de l'Organisation nationale des enfants de Chouhada (ONEC), le SG de l'Organisation nationale des enfants de Moudjahidine (ONEM), ainsi que la SG de l'Union nationale des femmes algériennes (UNFA), selon la même source.

Cette rencontre consultative a porté sur "les efforts de l'Etat pour préserver l'Histoire de l'Algérie et ses symboles, ainsi que tout ce qui a trait aux Moudjahidine", mais aussi "les défis auxquels le pays fait face et la nécessité de redoubler d'efforts pour transmettre le message des Chouhada".

A cette occasion, M. Rebiga a indiqué que cette rencontre constituait "une opportunité pour échanger les vues et convenir de nombre de questions y afférentes" et a souligné "l'importance de préserver la Mémoire nationale et de la transmettre aux générations futures", affirmant la disponibilité de son département ministériel à soutenir toute activité visant cet objectif.