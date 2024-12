Algérie: Coupe de la CAF - L'USMA solide leader, le CSC n'a pas démérité, le MCA trébuche

Alger — L'USM Alger a conservé sa première place du groupe C, de la Coupe de la Confédération africaine, en s'imposant avec l'art et la manière face aux Ivoiriens de l'ASEC Mimosas (3-0), pour le compte de la 3e journée, marquée par une défaite difficile à digérer du CS Constantine face aux Angolais de Bravos do Maquis (2-3), alors que le MC Alger s'est incliné à domicile face à Al Hilal du Soudan (0-1) en Ligue des champions.

En Coupe de la Confédération africaine, l'USMA n'a pas fait dans le détail en réalisant une importante victoire face aux Ivoiriens de l'ASEC Mimosas sur le score sans appel de 3 à 0, un succès qui lui a permis de conserver la tête du groupe C et qui confirme ainsi les ambitions des Algérois d'aller le plus loin dans cette compétition.

Après un début difficile des Usmistes qui avaient du mal à trouver leurs repères notamment en défense, les protégés de l'entraîneur Nabil Maaloul vont ensuite exercer un grand pressing sur le camp adverse et leurs efforts seront enfin récompensés par un premier but sur une passe du latéral gauche, Lamara, le défenseur adverse Yabré trompe son gardien de but et inscrit un but contre son camp (16e).

Les Algérois doublent la mise sur un pénalty transformé par Belkacemi (41e), avant de réussir à marquer un troisième but suite à un coup franc bien botté par Benzaza et dont la balle est repoussée par le portier des visiteurs, sur Belkacemi qui la reprend pour inscrire le 3e but (54e).

Dans l'autre match du groupe du groupe C, les Botswanais d'Orapa United ont été tenus en échec à la maison par le représentant sénégalais Jaraaf (0-0). A l'issue de ces résultats, l'USMA prend les commandes avec 7 points, à trois longueurs de son poursuivant direct l'ASEC Mimosas (4 pts). Jaraaf et Orapa United suivent derrière avec 2 points chacun.

Le CS Constantine méritait mieux, le MCA tombe à domicile

L'autre représentant algérien dans la coupe de la CAF, le CS Constantine, s'est incliné face aux Angolais de Bravos do Maquis (2-3), au stade du 11 novembre de Luanda, pour le compte du groupe A, une défaite difficile à digérer pour les Sanafirs qui auraient pu prétendre au moins au match nul, au vu de la physionomie de la rencontre.

Ayant raté le début de leur match en encaissant deux buts signés Paciencia sur penalty (17e) et Francis (21e), les Sanafirs ont réussi à faire une remontada et revenir à hauteur de leur adversaire, grâce à Mouaki (63e) et Bellaouel (80e), mais au moment où le CSC pensait tenir le point du match nul, Celio réussi à offrir la victoire aux Angolais dans les toutes dernières minutes (90e+4).

Il s'agit de la première défaite pour le CSC dans cette compétition, après avoir remporté jusque-là toutes ses rencontres, y compris les quatre matchs disputés lors des deux premiers tours préliminaires.

Lors de la 4e journée, le dimanche 5 janvier 2025, le CSC recevra Bravos do Maquis, alors que l'USMA se rendra à Abidjan pour croiser le fer avec l'ASEC Mimosas.

En ligue des champions, le MC Alger, l'un des deux représentants algériens en Ligue des champions d'Afrique de football (C1), s'est incliné face à la formation soudanaise d'Al Hilal sur le score de 1 à 0, en match comptant pour le groupe A, disputé samedi soir au stade olympique du 5-juillet.

Après avoir réussi à empocher les trois points de la victoire lors de la précédente journée face aux Tanzaniens des Young Africans (2-0), les Mouloudéens n'ont pu confirmer cette fois-ci à domicile face à l'actuel leader, Al-Hilal du Soudan. Une défaite amère pour le représentant algérien qui devra trouver les ressources nécessaires pour rester dans la bonne dynamique et décrocher le ticket qualificatif aux quarts de finale.

Dans l'autre rencontre de cette poule, le TP Mazembe de la RD Congo et les Young Africans de Tanzanie se sont neutralisés (1-1). Mazembe a ouvert le score par Cheikh Fofana (42e), avant que Prince Dube n'égalise pour Young Africans dans le temps additionnel (90e+4e).

A l'issue des rencontres de la troisième journée du groupe A, Al Hilal (9 points) occupe la première place du classement devant le MC Alger (4 points), le TP Mazembe (2 pts) et Young Africans (1 pts).

Lors de la quatrième journée de la phase de poules, prévue du 3 au 5 janvier 2025, le MC Alger se déplacera à Nouakchott pour affronter Al Hilal, alors que Young Africans accueillera le TP Mazembe.