Madagascar: Entrepreneuriat - Valorisation des talents des femmes

L'antenne d'Entrepreneuriat féminin océan Indien à Antsiranana a organisé un forum sur le thème « beauté et bien-être », mettant en valeur les talents des femmes entrepreneures locales.

L'antenne de l'EFOI, ou Entrepreneuriat féminin océan Indien, à Antsiranana n'a pas manqué de célébrer la semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Pour marquer cet évènement, elle a organisé un forum régional de trois jours placé sous le thème « beauté et bien-être ». Il s'agissait plus exactement de la deuxième édition organisée conjointement par le Centre d'affaires de la région (CARD) et l'EFOI.

Selon les explications, suite au succès de la première édition, il est apparu évident que de nombreuses femmes entrepreneures de la région recherchent d'opportunités pour s'intégrer davantage dans l'écosystème entrepreneurial local. D'où la nécessité de ce forum, qui a permis de créer une plateforme unique pour le partage d'expériences, le mentorat et le réseautage.

Les participants, entrepreneures et porteurs de projets, ont pu mieux comprendre les outils et stratégies nécessaires pour faire évoluer leurs projets, tout en consolidant des liens avec les institutions de soutien à l'entrepreneuriat et les investisseurs. Certaines entrepreneures ont également pu tisser un partenariat avec les femmes issues des communautés locales de base, lesquelles ont pu se rendre compte de l'importance du réseautage dans le monde de l'entrepreneuriat.

Ce forum a été un cadre de réflexion sur l'entrepreneuriat féminin dans la région, dans la perspective de faire émerger des propositions aptes à insuffler une nouvelle dynamique de développement économique et social. Il fera également une part belle au talent des femmes qui ont réussi dans les affaires et que l'on peut présenter comme étant des « success stories ».

Plateforme

Cet événement se veut donc être une plateforme de rencontre et de partage entre les entrepreneures voulant développer leur beauty business, les futures entrepreneures en quête d'idées et qui veulent s'inspirer et se lancer, ainsi que les femmes au niveau communautaire qui ont du talent ou du potentiel à revendre et qui constituent une pièce maîtresse dans la valorisation durable des ressources naturelles locales, et enfin le public avide de nouveautés et en recherche constante de satisfaire ses besoins.

C'est pour cela que des activités ont été organisées pour apporter un éclat particulier à ce forum régional de l'entrepreneuriat féminin. Citons entre autres un concours de pitch tenu tout au long de la semaine, visant à sélectionner les meilleures idées d'entreprises portées par des femmes et des jeunes femmes. Ce concours valorise l'innovation et les lauréates sont primées et encouragées à lancer ou à développer leur projet. Trois projets innovants ont été sélectionnés et des prix ont été remis aux lauréats lors de la soirée de clôture.

Aussi, l'EFOI Antsiranais a également organisé des conférences thématiques sur des sujets liés à l'entrepreneuriat féminin, l'innovation dans le secteur de la beauté et du bien-être, et la valorisation des produits naturels, ainsi qu'à l'épanouissement des femmes entrepreneures. Tout comme la formation spécialisée visant à outiller les participantes sur l'élaboration d'un business model adapté à leurs projets, avec un focus sur la viabilité économique et l'utilisation des ressources locales dans le secteur de la beauté et du bien-être.

En outre, des entrepreneures locales et régionales ont eu l'opportunité d'exposer leurs produits et services dans la grande salle de la mairie, ayant pour objectif d'augmenter la visibilité des entrepreneures et la création de partenariats commerciaux.

Lors de la cérémonie d'ouverture, la coordonnatrice de l'antenne EFOI à Antsiranana, Laingo Antso Rajaonozahana, a saisi cette célébration pour apporter plus d'explications sur son organisation et ses objectifs ainsi que ses perspectives.

« Nos tâches ne sont pas du tout faciles, il existe divers problèmes à affronter, mais c'est un défi afin d'atteindre l'objectif. Outre les techniques et la gestion, jongler avec la vie de famille et les nombreuses responsabilités liées au fait d'être une femme constitue aussi un autre défi », a-t-elle témoigné, tout en soulignant que la présence de l'EFOI est un honneur pour la région, car elle promeut l'identité des femmes et leur visibilité. Ce n'est pas seulement une question d'être entrepreneure, mais aussi de devenir un exemple au sein de la société.