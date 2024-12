Madagascar: Marché automobile - Les offres s'adaptent aux besoins locaux

Le marché automobile à Madagascar est façonné par des besoins et des contraintes spécifiques à chaque région, telles que la qualité des routes et le pouvoir d'achat des habitants. Actuellement, les marques japonaises et chinoises dominent ce marché en raison de leur fiabilité, de leur coût compétitif et de la disponibilité des pièces détachées. Parmi les véhicules les plus recherchés, on trouve des camionnettes, des voitures de transport et des SUV, qui connaissent une croissance notable, comme le souligne le rapport Madagascar SUV Market pour la période 2024-2030.

D'après le député Arosy Namehandrazana François, lors d'une interview en marge de la signature de la convention de partenariat entre Global Motors Madagascar (GMM) et JAC Motors, hier, au siège de GMM : « Pour les habitants de Nosy Be, par exemple, les véhicules les plus demandés sont ceux qui sont les moins coûteux, mais qui offrent une meilleure autonomie. » Cette demande reflète les priorités économiques des consommateurs malgaches, qui privilégient des véhicules abordables. Le marché est en pleine mutation. « La demande croissante de véhicules robustes et économiques montre une évolution du marché malgache », expliquent les responsables de GMM.