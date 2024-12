Madagascar: Padel/BMOI Premium - L'équipe Vikina remporte la première édition

La première édition du tournoi de Padel, dénommée «BMOI Premium Padel», organisée conjointement par MPPTOUR et la banque BMOI, s'est tenue les 14 et 15 décembre au Lamakoo Padel Center d'Ambatobe, et a été une réussite. Réunissant cinq équipes composées chacune de six joueurs (hommes, femmes et mixtes), dont les noms respectifs sont Harena, Vikina, Amboara, Raitra et Mamiratra.

L'équipe dénommée Vikina, formée par Thierry Rakotoarivony, Béni Rabarijaona, Fanilo Rasolofonatoandro, Pichler Claudia Andriantsitohaina, Noémie Rasendratsirofo, Corinne Ho Fuh, s'est imposée en finale face à l'équipe Raitra. Cette dernière a été formée par Sébastien Andriantsoa, Mitiana Rabearivony, Marcusse Paul, Christina Rasolo, Mialy Rajhonson et Miora Raoilison.

Chez les femmes, le duo Vikina, composé de Claudia et Noémie, a remporté un match serré contre Christina et Mialy de l'équipe Raitra, sur le score de 5-3, 4-5, conclu par un super tie-break maîtrisé en 10-4. Côté masculin, Thierry et Béni de Vikina ont surclassé Paul et Mitiana de Raitra avec un score sans appel de 4-0, 4-1.

La Banque BMOI a élargi son horizon sportif en se lançant également dans le padel avec l'organisation de son tout premier tournoi, le BMOI Premium Padel. Cet événement inédit, un véritable succès, a réuni un large public avec de nombreux nouveaux joueurs qui viennent de découvrir cette discipline en plein essor.

« Forte du succès de la première édition, la BMOI réaffirme déjà son engagement envers le sport et annonce son intention d'investir davantage dans les tournois de padel pour les années à venir. Pour nous, ce sera une belle perspective pour le développement de cette discipline à Madagascar, portée par des valeurs communes avec la BMOI : la recherche de l'excellence, le dépassement de soi, la proximité, la convivialité et l'esprit d'équipe », termine Gary Ah-Waye, l'un des organisateurs auprès de MPPTOUR.