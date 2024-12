Madagascar: Motocross/Championnat de Madagascar - Quatrième victoire de Claudio Tida

Mathias Plantive est sacré champion de Madagascar 2024 après sa deuxième place au MX Ambohidava dimanche. La victoire de la dernière manche a été remportée par Claudio Tida.

Deuxième sacre consécutif. Le pilote tamatavien Claudio Tida a remporté la victoire au MX Ambohidava dimanche, mais le titre de champion de Madagascar est revenu à Mathias Plantive. Ce dernier conserve ainsi son titre de champion de Madagascar dans la catégorie MX élite 1. La dernière manche du sommet national de motocross s'est déroulée dimanche sur le circuit d'Ambohidava à Ambatolampy Tsimahafotsy. Tida a franchi en premier la ligne d'arrivée en réalisant dix tours lors des deux manches et a engrangé 50 points. C'était sa quatrième victoire de la saison après le MX Manakara 316 en octobre, le Grand Prix 501 et le Grand Prix 100% MX à Ambohidava. Vainqueur dernièrement du MX King of Bira à Antsirabe, Mathias a assuré la seconde place durant les deux manches et a accumulé 40 points ce week-end.

Au classement final, après cette dernière manche nationale, Mathias Plantive se hisse en pole position, crédité de 441 points, devant son principal rival qui compte 395 points. Le champion en titre du MX, et aussi de l'Enduro de la saison 2023, avait déjà décroché la victoire de la première manche fin janvier, la quatrième, la Race Day à Antsirabe, et le Grand Prix MX Kawasaki à la mi-mars.

Confirmation

Dans la catégorie MX2, Andy Andrianirina s'est offert la victoire en remportant la première manche et en se classant deuxième lors de la deuxième manche (45 points). Il a devancé Miaro Razafimahefa, qui a été classé troisième à la première manche puis premier à la deuxième (41 points). Au championnat, Miaro termine en tête du classement et conserve son titre national devant Andy.

Chez les juniors, Steven Karnezis arrache la victoire, crédité de 50 points, devant Tsiresy (36 points) et Geoffrey (34 points). La victoire est revenue à Patrick chez les Vétérans 1 et à Tarzan chez les Vétérans 2. Quant aux résultats des autres catégories, Kevino est sacré vainqueur chez les amateurs, Adriana dans la catégorie féminine, Guillaume en 85cc, Aymeric en 65cc, Louna en 65cc filles et Leung Yen Eros en 50cc.

Rideau sur le championnat national MX, marqué par la conservation du titre de Mathias Plantive.