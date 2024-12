Madagascar: Boeny/Lutte contre l'insécurité - La Gendarmerie renforce ses dispositifs

La Gendarmerie nationale se mobilise pour renforcer la lutte contre l'insécurité dans la région Boeny en 2025. Tous les commandants des groupements et compagnies dans les districts de Mahajanga I, II et Ambato-Boeny s'étaient réunis vendredi dernier à Ankarafantsika, dans la commune rurale d'Andranofasika. La réunion était dirigée par le commandant de groupement Boeny, le colonel Faniry Randriamahery.

La réunion visait à mobiliser les éléments sur le terrain pour renforcer l'amélioration de la sécurité dans la région Boeny. Les recommandations et instructions du ministre délégué chargé de la Gendarmerie nationale et du commandant de la Gendarmerie nationale ont été rappelées lors de cette réunion.

L'évaluation des actions effectuées et des incidents survenus au cours de cette année était la base de l'élaboration de cette réunion. Elle a été lancée officiellement dans les districts de Mahajanga I et Ambato-Boeny. « Il est important de prévenir les incidents et de devoir intervenir dans certains cas. Les évaluations sont nécessaires pour mettre en place de nouvelles stratégies », a souligné le commandant de groupement Boeny.

L'objectif principal de la réunion était de coordonner l'organisation de toutes les activités entre les brigades, les postes avancés et fixes afin de donner des instructions aux gendarmes travaillant sur le terrain. Elle visait notamment à renforcer la stratégie de pacification dans toute la région Boeny.

Plusieurs sujets ont été abordés lors de la réunion, entre autres l'amélioration et la coordination des travaux de sécurisation des Routes nationales RN4 et RN6, la sécurité routière et la prévention des éventuelles attaques. La discussion a également porté sur l'adoption de mesures face aux migrations internes, la mise en oeuvre du dina Boeny Miray Dia, ainsi que la mise en place d'une stratégie dans les zones limitrophes pour lutter contre le vol de bétail et les attaques des dahalo.