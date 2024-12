Ile Maurice: Les attentes de Moody's vis-à-vis du gouvernement

L'agence de notation Moody's réagit sur l'état de l'économie de Maurice après le constat dressé dans The State of the Economy par le nouveau gouvernement de Navin Ramgoolam et présenté au Parlement, le 10 décembre. Si l'engagement de ce dernier à la transparence des chiffres et aux réformes fiscales est jugé positif par Moody's, l'agence américaine estime, dans un communiqué émis sur son site hier après-midi, que sa capacité à tenir ses promesses sera un élément crucial pour restaurer la confiance et poursuivre son programme de réduction de la dette publique.

Les résultats de cet audit soulignent, selon Moody's, le besoin urgent d'une mise en oeuvre efficace des politiques. Ainsi, l'engagement de Navin Ramgoolam à réduire la dette par rapport au Produit intérieur brut (PIB) à 60 %, tout en atteignant l'équilibre budgétaire, constitue un engagement ferme à atteindre cet objectif.

À cet effet, l'agence constate que le Premier ministre dispose d'une large majorité au Parlement, ce qui pourrait contribuer aux efforts de consolidation budgétaire. Cependant, la réussite de Maurice à surmonter ces défis budgétaires dépendra, en grande partie, de la capacité du gouvernement à exécuter efficacement les réformes proposées, en particulier celles visant à réduire la dette tout en préservant les dépenses sociales essentielles. Moody's rappelle que les principales conclusions de cet audit comprennent une croissance du PIB surestimée et un déficit budgétaire élevé pour l'année fiscale se terminant en juin 2025, occasionnant ainsi des revenus fiscaux révisés à la baisse.

«Nous nous attendions à une croissance continue qui contribuerait à une consolidation budgétaire plus poussée lorsque nous avons confirmé la note Baa3 de Maurice en juillet de cette année», écrit Moody's. Et de rappeler qu'elle avait projeté une croissance de 5,9 %, bien au-dessus du taux moyen de 3,8 % et un déficit réduit à 4,9 % du PIB. L'agence de notation ajoute que les conclusions de l'audit ralentiront le rythme de la consolidation fiscale, laissant le fardeau de la dette de Maurice et les indicateurs de viabilité de la dette plus faibles que ceux des autres pays notés Baa3. Pour Moody's, l'audit a mis en évidence une réduction des soldes des différents fonds spéciaux du gouvernement, exerçant une pression supplémentaire sur les finances publiques. Pire, l'utilisation des transferts de ces fonds a, par ailleurs, compliqué le rythme de l'assainissement budgétaire dans le passé.