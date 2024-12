Afrique: Basketball féminin-coupe d'Afrique des clubs champions 2024 - Al Ahly brise l'élan de l'As Ville de Dakar, Ferroviaro s'adjuge du trophée

L'As Ville de Dakar se contentera de la 4e place de la 26e édition de la Coupe d'Afrique des clubs champion qui s'est achevée hier, dimanche 15 décembre au stadium Marius Ndiaye. Le club egyptien d'Al Ahly, porté encore par la pépite sénégalaise Dioma Kane a mis fin aux ambitions des champions du Sénégal en demi- finale en s'imposant sur le fil (65-64). Toutefois, l'élan de Ahly a été stoppé en finale par les Mozambicaines du Ferroviaro Maputo qui se sont imposés sur la marque de 81 à 72.

L'As Ville de Dakar a terminé à la 4e place de la la 26e édition de la Coupe d'Afrique des clubs champions Women's Basketball League Africa (WBLA) de 2024. Le rêve de devenir la troisième équipe sénégalaise à remporter le trophée s'est envolée samedi après la demi-finale perdue sur le fil face à Al Ahly Sporting club (65-64). Après avoir remporté le premier duel en phase de poules, la formation égyptienne n'a laissé aucune chance à l'équipe championne du Sénégal.

L'AS Ville de Dakar a pourtant entamé ces retrouvailles de la meilleure manière qui soit. Dans le sillage de Fatou Pouye, l'équipe dakaroise s'est fait fort de remporter le premier quart-temps avec autorité ( 18-11). A la reprise, les protégées de Moustapha Gaye restent sur le même tempo surtout grâce à l'adresse de l'incisive joueuse malienne Elisabeth Dabou. Une bonne tenue qui permettra à l'ASVD de garder l'avantage avec un point d'écart à pause (32-31).

Les coéquipières de Couna Ndao vont réussir à fructifier ce maigre pécule à la fin du troisième quart temps avec une marge de 11 points (51-40). Mais il en fallait plus pour désarmer les Egyptiennes. Aphone jusque-là, l'internationale sénégalaise Dioma Kane sort de sa boite et sonne la charge dans le dernier quart temps. Bien aidée par son autre compatriote Madjiguène Sène, elle hisse son équipe en lui permettant de remonter son handicap et de mettre la pression sur les Dakaroises (56-57 ; 8e).

C'est le tournant. Malgré le soutien du public et les signes de dépit manifestés par les supporters avec des jets de projectiles, les championnes du Sénégal auront du mal pour préserver vont s'écrouler en perdant sur le fil (65-64). "Nous avons dominé le match et je suis fier de mes joueuses pour la manière dont elles ont joué. La chance n'était pas de notre côté dans les derniers instants et nous avons eu des décisions qui n'allaient pas dans notre sens et nous n'avons pas pu finir le match", a regretté Moustapha Gaye, coach de l'ASVD.

L'équipe municipale de Dakar ne s'est pas relevée puisqu'elle échouera à la 4e place après sa nouvelle défaite concédée hier, dimanche lors du dernier match de classement. C'était au bout d'un ultime match assez disputée où elle s'est finalement inclinée devant l'APR du Rwanda en prolongation (96-94). Pour la finale de cette 26e édition, les Mozambicaines du Ferroviaro de Maputo qui se sont adjugées du trophée en battant Al Ahly sur la marque de 81 à 72